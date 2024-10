Selbstversorgt im Winter: Feldsalat im Herbst aussäen

per Mail teilen

Auch im Herbst kann Gemüse angebaut werden. Feldsalat ist sicherlich eines der beliebtesten. Hier ein paar hilfreiche Tipps!

Lecker Feldsalat selbst anbauen

Die beliebteste Salatpflanze für Herbst und Winter ist Feldsalat (Valerianella locusta). Ob Nüssli-, Vogerl- oder Ackersalat - jede Region kennt eigene volkstümliche Namen.

Feldsalat ist eine sehr frostharte, aus dunkelgrünen, kleinen Blattrosetten bestehende Salatpflanze. Roh oder wie Spinat gedünstet, entwickelt sie ihr einzigartiges Aroma. Sie sollte in keinem Selbstversorgergarten fehlen.

Feldsalat aussäen, spart Geld!

Jetzt werden im vielen Gartencentern Setzlinge in Substratwürfeln angeboten; die Schale mit ca. 20 Stück. Traditionell ist die Aussaat im Beet. Auf abgeerntete Beete gesät, nährt sie sich ohne zusätzliche Düngergaben von den Resten der Vorkulturen. Früher säte man breitwürfig auf das ganze Beet. Für Anfänger ist die Reihensaat zu empfehlen. Die Verteilung der Samen in der Saatrille ist leichter und das aufkeimende Unkraut ist einfacher zu entfernen.

Tipps zur Ernte

Ernten Sie den reifen Feldsalat in kleinen Mengen für den täglichen Bedarf, da er schnell welkt. Im Winter können Sie nur an frostfreien Tagen ernten. Gefrorene Pflanzen werden beim Auftauen in der Küche matschig.

Im Garten: Frank Lutz, Bio-Gärtner