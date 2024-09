Wiesn und Wasen starten wieder – Zeit, sich ums Dirndl zu kümmern. Wichtig beim Dirndl: Das Dekolletee, das sich mit dem richtigen BH noch schöner in Szene setzen lässt.

Damit der Büstenhalter nicht unterm Dirndl zu sehen ist, sollten Sie zu einem BH greifen, bei denen der Träger weit außen positioniert ist. Zudem sollte der Schnitt des BH- Körbchens nicht zu weit über der Brust enden.

Push-up BH zaubert größere Brüste

Wer eine kleinere Brust hat, kann sich mit dem richtigen BH etwas mehr hinzuzaubern. Deswegen ist bei einer kleineren BH-Größe für das perfekte Dirndl-Dekolletee ein Push-up-BH genau richtig, denn der sorgt für zusätzliches Volumen.

Das Geheimnis des Zaubers: Ein Push-up BH hat zusätzliche Verstärkungen im unteren Cup-Bereich, die die Brust sanft zur Mitte formen (zentrieren) und von unten anheben. So wirkt das Dekolletee gleich sehr viel voller und wird zauberhaft zum Blickfang.

Passen muss er und schön formen, der BH fürs Dirndl! Colourbox HighwayStarz

Wie Sie die richtige BH-Größe finden

Viele denken: Je kleiner der BH, desto größer und schöner wirkt mein Dekolletee . Das ist falsch, auch beim Dirndl-BH bitte immer zur richtigen Größe greifen.

Übrigens: Die BH-Größe sollten Sie immer mal wieder entweder selbst nachmessen oder von einer Fachkraft im Laden nachmessen lassen, denn die Brust verändert sich auch mit den Jahren und manchmal auch leider der Brustumfang!

Tipp: Wenn also der BH hinten nach oben zieht oder es unter der Brust spannt, sind das Anzeichen, dass Ihr BH zu klein ist. Auch, wenn sich vorne die Brust abzeichnet sollten Sie eventuell wieder einmal in einen neuen, passenden BH investieren.

Bei größeren Brüsten empfiehlt sich ein Balconette BH

Wer eine größere Brust hat, der sollte einen Balconette-BH unter seinem Dirndl tragen. Bei größeren Cups ist das Brustvolumen bereits vorhanden und deswegen sollten Sie ihr Augenmerk mehr auf die perfekte Form richten.

Durch BHs, die am Ausschnitt gerade geschnitten sind (sogenannte Balconette-BHs), wird die Brust einfach wunderschön nach oben angehoben. Dadurch wird die Weiblichkeit der Trägerin gekonnt in Szene gesetzt.

Die Auswahl ist groß, die passende Größe des BH am Wichtigsten, auch beim Dirndl. Colourbox

Kleiner statt größer

Wer eine sehr große Brust hat, will vielleicht nicht, dass sie im Dirndl noch größer wirkt. Das lässt sich mit einem unwattierten BH erreichen. Wenn Frauen mit einem eher großen Körbchen noch verstärkte Schalen wählen, vergrößern sie damit optisch das Volumen noch mehr.

Deswegen lieber einen schönen, ungefütterten Spitzen-BHs tragen, der für einen guten Halt sorgt und gleichzeitig luftig formt. Am besten auch in der geraden Balconette-Form, damit der BH unsichtbar bleibt und ein attraktives Dekolletee formt.

Machen Sie den BH-Test

Wer wissen will, ob der BH hält, was er verspricht, sollte unbedingt in der Kabine beim Probieren die Tanzbewegungen machen, die er auch auf dem Oktoberfest macht. Wenn danach alles an Ort und Stelle bleibt, ist es der perfekte Oktoberfest-Begleiter.

Und noch ein Tipp: Zum Kauf des BHs unbedingt das Dirndl-Outfit mitnehmen. So sehen Sie am schnellsten, ob Sie sich im BH wohlfühlen und alles gut miteinander harmoniert.

So wählen Sie die richtige BH-Farbe

Zu einer klassischen, weißen Dirndlfarbe lässt sich am besten Champagner und Roséfarben kombinieren. Beide wirkt elegant und recht neutral.

Die Faustregel lautet: Den Dirndl-BH immer in der Farbe der Bluse wählen oder auf einen ganz neutralen Rose- oder Hautton ausweichen, der unter allen Farben unsichtbar ist.

Weitere Tipps

Unsere Expertin: Heike Riha, Wäschefachhändlerin