So sieht der perfekte Tag zum Abnehmen aus

Wer abnehmen sollte feste Essenszeiten einhalten. Sie geben Struktur und sorgen dafür, dass die Nährstoffe optimal verwertet werden können. Wir erklären, wie der perfekte Tagesablauf aussieht.

Wer regelmäßige Essenszeiten nutzt, wird bald merken, dass sich das Hungergefühl verändert und die Mahlzeiten zur richtigen Zeit kommen!

Wer nur 80% seines normalen "Tagesbedarfs" an Energie zu sich nimmt, wird langsam aber sicher Gewicht verlieren. Viele Menschen, die übergewichtig sind, wissen intuitiv, was zuviel ist – viele werden schon einen Erfolg haben, wenn sie sich einfach an die Essenszeiten halten und dabei Maß halten

Wer es genau wissen will, kann sich den Tagesbedarf errechnen und das Tool der Universität Hohenheim nutzen

Das Frühstück

Spätestens bis 3 Stunden nach dem Aufstehen ist ein Frühstück sinnvoll.

Es darf 30 – 40 % vom Tagesbedarf decken und sollte auf jeden Fall Eiweiß enthalten

Das Mittagessen:

Zwischen 12 – 14 Uhr sollte das Mittagessen eingenommen werden. Auch hier sind 30 – 40 % vom Tagesbedarf sinnvoll.

Komplexe Kohlehydrate, Eiweiß und Gemüse und Salat sollte auf jeden Fall dabei sein:

Klassisch zum Beispiel: Kartoffeln, zwei Eier und Spinat, am besten noch ergänzt durch einen grünen Salat

Oder: ein Putenschnitzel oder ein veganes Schnitzel, Reis, Gemüse und Salat

Für Unterwegs darf es durchaus ein Döner sein, aber natürlich ohne Pommes und ohne Softdrinks. Ein einfacher Döner schlägt mit etwa 700 kcal zu Buche und versorgt uns mit Kohlehydraten, Eiweiß und Gemüse.

Das Abendessen

20 – 30 % des Tagesbedarfs können hier noch verzerrt werden.

Im Winter empfiehlt sich eine sättigende Suppe mit Hülsenfrüchten und Gemüse. Linsen ganz traditionell zubereitet oder arabische Varianten mit Kichererbsen und Spinat, eine italienische Ribollata mit dicken Bohnen. Hier lohnt es sich mehrere Portionen vorzukochen, dann hält sich der Aufwand in Grenzen.

Der Einfluss von Alkohol auf Kalorien und Körpergewicht

Ein Glas Sekt mit 125 ml enthält etwa so viele Kalorien wie eine kleine Flasche Bier (330 ml) – rund 130 kcal. Trinkt man dazu noch ein Glas Wein (250 ml), entspricht das in etwa den Kalorien von zwei kleinen Bierflaschen (ca. 260 kcal).

Addiert man diese Mengen für einen Monat mit etwa 30 Tagen, ergibt sich ein beeindruckender Wert: 90 Flaschen Bier, also 4 Kisten, was ungefähr 12.000 kcal entspricht– allein durch die Kalorien aus alkoholischen Getränken!

Betrachtet man dies im Jahresverlauf, summieren sich diese Kalorien auf etwa 144.000 kcal. Da 1 kg Körperfett etwa 7.000 kcal speichert, ergibt das ganze 20 kg Körperfett, die sich allein durch regelmäßigen Alkoholkonsum ansammeln können.

Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs: Alkohol hat noch viele weitere negative Auswirkungen auf unseren Körper und unsere Figur. Er belastet die Leber, verlangsamt den Stoffwechsel, fördert Heißhungerattacken und kann langfristig das Risiko für zahlreiche Krankheiten erhöhen.

Die Rechnung ist einfach, aber eindrücklich: Weniger Alkohol bedeutet weniger Kalorien und damit eine bessere Chance, die eigene Gesundheit und Figur zu schützen!

