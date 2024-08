Das perfekte Steak: So erkennen Sie gutes Fleisch

per Mail teilen

Fleisch ist nicht gleich Fleisch. Hier ein paar Tipps woran Sie ein gutes Steak erkennen, wie es richtig gelagert wird und worauf Sie beim Grillen achten sollten.

Am Fleisch können Sie schon erkennen, ob ein Tier hochwertiges Futter bekommen hat und vor allen Dingen auch, ob ein Tier viel Bewegung im Lauf seines Lebens hatte.

Gutes Rindfleisch erkennen Sie an der kräftigen roten Farbe; bei langer Reifung auch dunkelrot. Das Fett kann hellweiß bis gelb sein. Gelb deutet auf ein älteres; reiferes Tier hin.

Das Fleisch muss auch einen klaren Geruch haben und nicht z.B. säuerlich riechen.

Gut abgehangen: So erkennen Sie das

Achten Sie beim Steakkauf ganz besonders auf die Haptik: Drücken Sie mit dem Finger ins Fleisch, es sollte nicht sofort wieder hochspringen. Besser: Das Fleisch sollte sich, wenn überhaupt, nur langsam wieder in seinen Ausgangszustand verändern.

Ein gutes Fleisch erkennen Sie auch an der Maserung: Viel intramuskuläres Fett bedeutet viel Geschmack!

So dick sollte ihr Steak sein

Wie dick Ihr Steak sein sollte, ist natürlich Geschmackssache. Wenn es 2-3 cm dick ist, hat es die Chance, nach einem kräftigen Anbraten von beiden Seiten noch medium im Kern zu sein.

Fettrand beim Steak: Dranlassen oder wegschneiden?

Einen Fettrand sollten Sie unbedingt dranlassen. Kross anbraten und genießen! Schmeckt super geschmackvoll. Wer sein Steak besonders geschmackvoll haben will, kann es marinieren.

Rezept-Idee

Fleisch aufbewahren: So geht´s

Gewürztes Fleisch können Sie zirka eine Woche problemlos im Kühlschrank aufbewahren. Ungewürzt nur wenige Tage. Fragen Sie unbedingt an der Theke nochmals nach.

Bewahren Sie Ihr Fleisch am besten im Gemüsefach auf, denn unten im Kühlschrank ist es immer am kältesten! Und dadurch, dass es nochmal in sich geschlossen ist, bleibt die Kälte auch länger erhalten, wenn die Kühlschranktür mal geöffnet ist!

Riechen Sie ruhig mal am Fleisch

Riecht das Fleisch säuerlich, unangenehm oder aufdringlich, ist es schlecht. Ist die Oberfläche schmierig, klebrig, sollten Sie es besser nicht mehr essen.

Vor dem Grillen besser raus stellen

Vor dem Grillen sollte das Steak Zimmertemperatur angenommen haben.

Wichtig: Ein Steak sollte nach dem Grill unbedingt ruhen! Nur so kann sich die Außentemperatur des Fleisches an die Innentemperatur (Medium: 55 Grad) annähern. Ist die Differenz zu groß, wird sehr viel Fleischsaft beim Anschneiden austreten. Deswegen besser wenige Minuten in Alufolie ruhen lassen!

Im Studio: Luisa Botte, Metzgermeisterin