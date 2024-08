Buchtipps: Tolle Romane aus Urlaubsländern

Egal ob Sie auf Reisen sind oder zuhause davon träumen: Wie wär’s, Sie bringen sich in Urlaubsstimmung, indem Sie sich hineinlesen in ein Urlaubsparadies? Andrea Biedermann, Buchhändlerin, empfiehlt dafür tolle Bücher, mit Romanen aus beliebten Urlaubsländern - von der Liebesgeschichte bis hin zu Krimis.

Tipp 1: Krimi aus Italien

Kiepenheuer & Witsch Lenz Koppelstätter: Was der See birgt Ein Fall für Gianna Pitti Verlag: Kiepenheuer & Witsch ISBN: 978-3-46-200650-6

Kosten: 17 Euro

Aus dem Gardasee wird eine Leiche geborgen. Während die Polizei noch rätselt, wer der tote Mann ist, kann die Polizeireporterin Gianna Pitti ihn direkt zuordnen - sie war sogar eine der letzten, die den jungen Mann lebend gesehen hat: Sie hatte am Vorabend ein Rendezvous mit ihm. Also begibt sie sich auf Spurensuche, unterstützt von ihrem schrulligen Onkel Francesco und der Chefredakteurin Elvira. Die Recherche führt sie in eine alte Villa eines Schriftstellers, und weiter nach Verona und in die italienische Geschichte.

Krimi-Fans kennen den Journalisten und Autor Lenz Koppelstätter durch seine Südtirol-Krimis rund um Commissario Grauner. Lenz Koppelstätter ist in Südtirol aufgewachsen.

Hiermit hat er rund um die Lokalreporterin Gianna Pitti eine neue Krimi-Reihe eröffnet, die am Gardasee spielt. Ein angenehm gut zu lesender, spannender Krimi mit Lokalkolorit.

2. Tipp: Liebesroman aus Frankreich

Fischer Verlag Sophie Astrabie: Helle Sommer Verlag: Fischer ISBN: 978-3-10-397612-0

Kosten: 24 Euro

Die siebenjährige Billie ist ein besonderes Mädchen: sie wächst alleine bei ihrem liebevollen Großvater, in kleinen Verhältnissen in einem Mietshaus einer französischen Stadt auf. Doch in diesen Sommerferien trifft sie unerwartet, auf dem Weg zum täglichen Skateboard fahren, auf den fast gleichaltrigen Maxime, der aus einem überbehüteten, gut situierten Elternhaus kommt und eine elternfreie Ferienwoche bei seiner Tante verbringt, die im selben Mietshaus wie Billie lebt. Die beiden freunden sich an, und sie werden sich über zwanzig Jahre lang immer wieder begegnen, und doch auch verpassen.

Als Leser begleiten wir sie beim Erwachsenwerden und bangen bis zum Ende, ob aus vielen verpassten Gelegenheiten doch irgendwann „der richtige Moment“ wird. Unterhaltsam, unkitschig einfühlsam zeigt uns die Autorin mit ihrer besonderen Protagonistin, dass die eigene Entwicklung nötig ist, um eine große Sehnsucht leben zu können.

Ein besonders schöner Sommerroman in diesem Jahr.

Tipp 3: Krimi aus Spanien (Kanarische Inseln)

Unionsverlag Jose Luis Correa: Kanarische Intrigen: Ein Fall für Ricardo Blanco Verlag: Unionsverlag ISBN: 978-3-93-20995-4

Kosten: 14 Euro

Privatdetektiv Ricardo Bianco ermittelt in der High Society von Las Palmas. Auftraggeberin ist eine junge Frau. Es geht um den vermeintlichen Selbstmord ihres reichen Verlobten, sie ist überzeugt von einem Verbrechen. Und so führen die Ermittlungen Ricardo Blanco in der Welt von Cocktailpartys und Yachten. Ricardo Bianco erlebt, dass in der High Society von Las Palmas viele ein falsches Spiel spielen. Nur wer davon würde sogar morden?

Der Autor ist in Las Palmas geboren, er lebt auch heute dort, arbeitet als Professor für Sprach- und Literaturwissenschaft.

José Luis Correa bringt uns mit diesem sehr gut zu lesenden Krimi seine Heimatstadt Las Palmas nahe, mit Spannung und auch mit Humor und Ironie.

Tipp 4: Dreiteilige Serie vom Bodensee

Lübbe Verlag Tanja Huthmacher: Zeit der Schwestern. Traubenfest. (Dritter Band der dreiteligen Zeit-der-Schwestern-Serie) Vorige Bände: Zeit der Schwestern Band 1: Apfelblütentage, Band 2: Kirschsommer) Verlag: Lübbe ISBN: 978-3-40-419321-9

Kosten: 13 Euro

Erst kürzlich ist der Band Traubenfest als dritter Teil dieser Serie vom Bodensee erschienen, rund um die drei Schwestern Veronika, Carolin und Romy. Ihre Familie betreibt eine Schifffahrtlinie am Bodensee. Und die Schwestern selbst sind sehr verschieden: Carolin ist Naturfotografin und Schmetterlingsforscherin, hatte dem Bodensee eigentlich den Rücken gekehrt und in Neuseeland Fuß gefasst. Romy ist Köchin mit Catering-Unternehmen allerziehende Mutter von zwei Kindern von zwei Vätern, und sie ist etwas chaotisch, Veronika ist begeisterte Winzerin, verheiratet, Mutter einer Tochter. Im ersten Band erleben wir, dass die drei zusammenkommen zum 70. Geburtstag ihrer Mutter Lotte. Doch dann passiert einiges Unerwartetes.

In den drei Bänden, die sich über drei Jahreszeiten erstrecken, erleben wir, dass jede der Schwestern auf ihre Weise Erfahrungen mit Loslassen und Neuanfang macht.

Die einzelnen Bände sind auch einzeln gut lesbar, oder aber man wählt das komplette Lesevergnügen aller drei Bände. Tanja Huthmacher wurde in Karlsruhe geboren, lebt in München.

Sie bietet uns aus der schönen Bodensee-Region eine Trilogie zum Wohlfühlen.

Expertin: Andrea Biedermann, Buchhändlerin