Buchtipps: Krimis für Einsteiger

Wer ein leichtes Knistern und angenehme Spannung beim Lesen sucht, wird hier fündig: Buchhändlerin Susanne Lux aus Mainz empfiehlt Krimis für Erwachsene und Kinder zum sanften Gruseln.

Für erwachsene Krimi-Fans

Tipp 1

Rowohlt Taschenbuch Verlag Sörensen macht Urlaub von Sven Sticker Genre: Krimi Verlag: Rowohlt Taschenbuch BVerlag ISBN: 978-3499013966

Preis: ca. 14 Euro

Darum geht's

Diese Krimi-Serie von Sven Stricker erkennen vielleicht einige wieder, entweder als Bestseller aus den Buchläden oder aus dem Fernsehen. Die Hauptfigur, Kriminalkommissar Sörensen, wird darin von dem beliebten Schauspieler Bjarne Mädel verkörpert. Kriminalkommissar Sörensen wirkt nicht wie ein Erfolgstyp: Er versucht, seine Angststörung in den Griff zu bekommen, arbeitet infolge seiner Erkrankung nicht mehr in Hamburg, sondern auf dem platten Land, in dem eigentlich etwas trostlosen Katenbüll. Dort sind aber, anders als gedacht, allerhand kniffelige Verbrechen aufzuklären.

Im aktuellen Band 5 plant Sörensen einen Urlaub in Österreich, er will in die Berge – will schwimmen gehen. Nur einen kurzen Zwischenstopp in Hamburg plant er ein, bei seiner Ex-Frau Nele und Tochter Lotta. Was soll schon schiefgehen? Antwort: alles. Denn das Verbrechen reist ihm hinterher. Parallel hat Kollegin Jennifer in Katenbüll plötzlich einen eigenen Mordfall zu bearbeiten.

Ein schön geschriebener, sehr unterhaltsamer Krimi.

Tipp 2

Hoffmann und Campe Verlag Wilder Wein: Luc Verlains gefährlichster Fall - Ein Aquitaine-Krimi von Alexander Oetker Genre: Krimi Verlag: Hoffman und Campe Verlag ISBN: 978-3455018080

Preis: ca. 18 Euro

Darum geht's:

Auf der Suche nach einem leichten Kriminalroman können wir uns einfach ins schöne Nachbarland Frankreich lesen: Passend zur herbstlichen Jahreszeit geht es um ein Verbrechen im Weinbau: Mitten in der Erntezeit wird eine junge Winzerin tot in ihrem Weinkeller aufgefunden. Das bei der Vergärung entstehende giftige Gas hat sie umgebracht. Aber ist das schon die ganze Wahrheit? Während die örtliche Polizei von einem Unfall ausgeht, verlässt sich Commissaire Luc Verlain auf sein Bauchgefühl und setzt Ermittlungen durch. In der kleinen Gemeinde aber stößt er auf eine Mauer des Schweigens. Offenbar hat sich die Winzerin so einige Feinde gemacht. Und dann gibt es da noch ein Geheimnis...

Alexander Oetker ist Journalist, Frankreich-Experte regelmäßig an der Atlantik-Küste und schreibt auch für eine Gourmetzeitschrift. Er hat Freude daran, in seinen Krimis immer auch etwas französische Lebensart zu vermitteln, in diesem Fall über den Weinbau. Eine angenehm spannende Unterhaltung.

Für junge Krimi-Fans:

Für Kinder ab 9 Jahren und älter:

Splitter Verlag Enola Holmes (Comic). Band 1: Der Fall des verschwundenen Lords Nach dem Roman von Nancy Springer Genre: Krimi / Kinderbücher Verlag: Splitter Verlag ISBN: 978-3967927252

Preis: ca. 15,95 Euro

Darum geht's

Wer kennt nicht den Detektiv Sherlock Holmes? Enola Holmes ist seine kleine Schwester, und sie hat es faustdick hinter den Ohren...

Band 1 startet damit, dass sie am Tag ihres vierzehnten Geburtstags entdeckt, dass ihre Mutter verschwunden ist und ihr nur einen Blumenstrauß und ein Tagebuch mit Geheimbotschaften hinterlassen hat. Also macht sie sich umgehend auf die Suche nach ihr. Enola wird all ihren Einfallsreichtum und ihren Scharfsinn brauchen, um vom Landsitz ihrer Familie zu fliehen und die Spur ihrer Mutter in London aufzunehmen, denn ihre beiden Brüder - der berühmte Detektiv Sherlock Holmes sowie der hohe Regierungsbeamte Mycroft - sind entschlossen, sie in ein Internat zu stecken, damit eine echte Lady aus ihr wird. Zusätzlich erlebt sie Verbrechensfälle, die sie aufklären möchte.

Junge Menschen kennen die Figur Enola Holmes vielleicht von den sehr erfolgreichen, gleichnamigen US-amerikanischen Filmen. Die Comic-Reihe, die auch auf der Romanreihe von Nancy Springer beruht, ist liebevoll gestaltet. Bislang gibt es acht Bände auf Deutsch, der aktuell erschienene Bd. 8 heißt „Der Fall der eleganten Eskapade“ (von Lucie Arnoux). Insgesamt ein spannendes Vergnügen für Kinder ab 9 Jahren und älter.

Für Jugendliche ab 14 Jahren:

One Verlag Promise Boys - Drei Schüler. Drei Motive. Ein Mord. von Nick Brooks Genre: Krimi/Jugendbuch Verlag: One Verlag ISBN: 978-3846602157

Preis: 14 Euro

Darum geht's

In diesem Krimi lernen wir eine Schule kennen, die verspricht, aus gefährdeten Jugendlichen anständige Erwachsene zu machen. Die Schüler J. B., Ramón und Trey kennen die Regeln genau: gebügelte Hemden, »Ja, Sir« und »Nein, Ma'am«, keine Raufereien, kein Fluchen, keine Rap-Musik. Die Schule hat nach außen ein makelloses Image. Doch ist das strenge Programm wirklich erfolgreich? Als der Schuldirektor ermordet wird, sind die drei Schüler die Hauptverdächtigen. Sie alle hätten ein Motiv gehabt - und möglicherweise auch Zugang zur Mordwaffe...

Beim Lesen des Krimis lernt man einen Jungen nach dem anderen durch Aussagen aus dem Umfeld besser kennen. So kann man sich ein Bild von den dreien verschaffen. Die Jungs tun sich zusammen, um den Mordfall gemeinsam aufzuklären und ihre Namen reinzuwaschen. Oder versteckt sich der Schuldige etwa doch unter ihnen?

Zu empfehlen für Jugendliche ab 14 Jahren.

Der EXTRA-Tipp für ganz junge Krimi-Fans:

dtv Verlagsgesellschaft Detektiv Parzival Po.: Band 7 Das Rätsel der Villa Bellevue von Troll und Nana Umino Genre: Krimi / Jugendbücher Verlag: dtv Verlagsgesellschaft ISBN: 978-3423641227

Preis: ca. 14 Euro

Darum geht's

Hauptfigur in dieser japanischen Kinder-Kriminalreihe ist ein Detektiv mit einem erstaunlichen Namen und einem komischen Aussehen: Detektiv Parzival Po hat ein Gesicht wie ein Po, was viele erwachsene Leser staunen lässt und viele Kinder zum Lachen bringt. Selbstverständlich muss Detektiv Parzival Po kniffelige Fälle lösen. Die bunt bebilderten Bücher sind sehr kreativ gestaltet, laden zum Lesen, genauen Betrachten und Rätseln ein. Durch die leichte Sprache und die große Schrift haben auch Leseanfänger schnell einen Erfolg.

Eine originelle Detektivbuch-Reihe für Kinder ab 8 Jahren.

