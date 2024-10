Buchtipps: Krimis für Fortgeschrittene

Atemberaubend und hoch spannend: Wir haben vier packende Buchtipps für Sie - Krimis für fortgeschrittene Leserinnen und Leser.

Tipp 1

Pressestelle Viveca Sten Blutbuße - Ein Fall für Hanna Ahlander von Viveca Sten Genre: Krimi Bewertung: 5 von 5 Verlag: dtv ISBN: 978-3-423-28431-8

Preis 22 Euro (die bisherigen Polarkreis-Krimis gibt es als Hardcover für jeweils 13 Euro.

Darum geht es:

Die Autorin Viveca Sten hat schon jede Menge Bestseller geschrieben, die auch verfilmt worden sind. Dazu zählt die erfolgreiche Krimiserie "Mord im Mittsommer". Da Sten im Winter zum Skifahren gerne nach Nord-Schweden fährt, hat sie eine neue Polarkreis-Serie rund um die Kommissarin Hanna Ahlander geschaffen.

Aktuell ist der dritte Band erschienen: Eine Stockholmer Immobilienentwicklerin, Charlotte Wretlind, wird in ihrem Hotelzimmer brutal erstochen aufgefunden. In dem belebten Ski-Ort breitet sich Panik aus. Hanna Ahlander und ihr Kollege Daniel Lindskog übernehmen den Fall. Die Spuren führen in ein verlassenes Hochgebirgshotel, das seinen früheren Glanz schon lange verloren hat: Charlotte kannte den Ort seit ihrer Kindheit und wollte das Gebäude abreißen lassen, um es durch ein spektakuläres Luxushotel zu ersetzen. Die Anwohner begegneten ihr mit erbittertem Widerstand. Doch Hanna muss feststellen, dass in diesem Fall nichts so ist, wie es scheint. Und dann geschieht ein zweiter Mord...

Fazit: Der Krimi bietet eine fesselnde Geschichte mit Schnee-Panorama

Tipp 2

Pressestelle Fischer-Verlag Stalker. Er will dein Leben von Arno Strobel Genre: Krimi Verlag: Fischer-Verlag ISBN: 978-3-596-70923-6

Preis 18 Euro

Darum geht es:

Der Schauspieler Eric Sanders träumt lange vom Erfolg. Als er im Münchener "Tatort" spielen darf, sieht er seine große Chance zum Durchbruch. Tatsächlich wird er bekannt, in den sozialen Medien schnellen die Follower-Zahlen in die Höhe. Aber plötzlich gibt jemand anders sich als Eric Sanders aus. Er drängt sich in sein Leben, zunächst im Internet, dann als Person. Eric fühlt sich massiv bedroht. Der Stalker schickt ihm die bedrohliche Nachricht: Gestehe den Mord, oder alle, die du liebst, werden sterben. Und Erinnerungsfetzen tauchen in Eric Sanders auf. Was hat er getan? Damals, als er gerade einmal elf Jahre alt war?

Fazit: Der Autor Arno Strobel, gebürtiger Saarländer, der heute in der Nähe von Trier lebt, schafft es sehr gut, die Spannung zu halten und liefert dann noch ein überraschendes Ende. Eine tolle, spannende Unterhaltung.

Tipp 3

Pressestelle Heyne-Verlag Sie kann dich hören Freida McFadden Genre: Krimi Verlag: Heyne Verlag ISBN: 978-3-453-44216-0

Preis 16 Euro

Darum geht es:

Auf Platz 1 der Spiegel-Bestseller-Liste landete dieser Thriller von Freida McFadden. Es geht um Millie, die als Haushaltshilfe arbeitet. Sie tritt eine neue Arbeit an - diesmal in einem noblen New Yorker Penthouse. Ihr neuer Arbeitgeber Douglas Garrick wirkt sehr freundlich. Doch es gibt einen Raum, in den sie nicht hineingehen darf. Dort soll Douglas' kranke Frau Wendy sich von einer Krankheit ungestört erholen. Aber Millie hört Geräusche aus dem Zimmer, und die lassen ihr das Blut in den Adern gefrieren.

Fazit: Autorin Freida McFadden hat bereits einen erfolgreichen Thriller über Millie geschrieben. Der erste Band hieß "Wenn sie wüsste", auch da hat die Hauptfigur Millie als Haushälterin gearbeitet und Grauenhaftes erlebt.

Diesen zweiten Band kann man aber auch lesen, ohne den ersten zu kennen. Freida McFadden hat das Ganze als Trilogie angelegt: Mitte November soll der dritte Band um Millie erscheinen und einige Zeit später spielen. Millie hat darin dann ihren Traum vom eigenen Haus wahrgemacht, doch sie fühlt sich beobachtet. Wir dürfen gespannt sein.

Tipp 4

Pressestelle Droemer Verlag Das Kalendermädchen von Sebastian Fitzek Genre: Krimi Verlag: Droemer Verlag ISBN: 978-3-426-28174-1

Preis 25 Euro

Darum geht es

Alma wurde vor elf Jahren als Baby zur Adoption freigegeben. Doch die Umstände waren mysteriös, und in der Adoptionsakte steht der Vermerk "Identität der Eltern darf nicht ans Licht kommen, Mutter droht Todesgefahr". Doch Alma ist lebensgefährlich erkrankt und braucht dringend einen passenden Knochenmarkspender. Deshalb macht sich die Mutter auf die Suche nach den biologischen Eltern.

Dabei stößt sie auf die Legende vom sogenannten "Kalendermädchen". Demnach sollen einer jungen Frau, die sich zur Weihnachtszeit in ein abgelegenes Häuschen zurückgezogen hat, schlimme Dinge widerfahren sein, weil ein Psychopath sie zwang, einen Adventskalender des Grauens zu öffnen.

Fazit: Bestseller-Autor Sebastian Fitzek bietet uns für den Winter einen packenden Thriller zum Gruseln.

