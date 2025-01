Altes Porzellan bepflanzen

per Mail teilen

Sie wollen sich jetzt schon den Frühling ins Haus holen? Dann bepflanzen Sie doch alte Tassen, Kannen und Suppenterrinen vom Flohmarkt. Womit? Mit Frühlingsblühern natürlich!

Ab jetzt wollen wir Farbtupfer im Haus und zum Glück gibt es schon ab Januar kleine Töpfchen zu kaufen, in denen Tulpen, Narzissen oder Traubenhyazinthen austreiben. In der warmen Wohnung beginnen sie schnell zu blühen! In der Regel sollte die Bepflanzung 2-3 Wochen halten.

Material

altes Porzellan, wie Tassen, Kannen oder Schüsseln

torffreie Erde

Zwiebelblumen, wie Hyazinthen, Traubenhyazinthen, kleine Tulpen, Narzissen, Schneeglöckchen oder Krokusse

So geht's:

1. Altes Porzellan mit torffreier Pflanzerde befüllen.

2. Nach Geschmack die Lieblingszwiebelblumen besorgen. Für das Haus eignen sich Hyazinthen, Traubenhyazinthen, kleine Tulpen und Narzissen. Für draußen eignen sich auch Schneeglöckchen oder Krokusse, die im Warmen aber zu schnell verblühen.

3. Die Zwiebeln in den Töpfen kann man auch jetzt noch vereinzeln und dann neu pflanzen.

Wie viele pro Gefäß?

Tasse: 1 Zwiebel/ Suppenterrine: 8 Zwiebeln/ Teekanne: 3 Zwiebeln.

Gestaltungs-Tipp

Für die Gestaltung auf die Farben der Blumen achten, dazu Moos aus dem Garten oder im Handel besorgen und Zweige suchen (z.B. Birke oder Heidelbeere)

Besondere Idee: Hängende Teekanne!

Zum Aufhängen im Innenraum einfach eine dickere Schnur, draußen ummantelter Draht.

Achtung: Vorsichtig gießen, da das Porzellan unten keine Löcher für überschüssiges Wasser hat. Draußen wenn dann einen überdachten Platz aussuchen, um zu viel Regenwasser im Gefäß zu vermeiden.

Expertin im Studio: Silke Wilhelm, Floristmeisterin