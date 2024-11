per Mail teilen

Sport tut gut, nicht nur dem Körper, sondern auch der Seele! Das spürt man und zahlreiche Studien belegen es. Hier drei Übungen für einen freien Kopf und ein Lächeln im Gesicht.

Bewegung baut Stress ab, die Hirnleistung verbessert sich spürbar: von Schulkindern bis zu Senioren – alle Altersstufen profitieren davon. Körperliche Bewegung löst zahlreiche Mechanismen bei uns Menschen aus, die direkt und indirekt zur Verbesserung der Stimmung und der allgemeinen Lebensqualität beitragen können. Von der chemischen Unterstützung durch Neurotransmitter oder die Ausschüttungen von Glückshormonen, wie z.B. Serotonin, Dopamin und Endorphine über die Reduktion von Stress und Angst bis hin zur Förderung von sozialem Kontakt und Selbstwertgefühl – Bewegung ist ein zentraler Bestandteil einer gesunden und positiven Lebenseinstellung. Mit der Lieblingsmusik und ein paar leichten Übungen können wir die zahlreichen positiven Effekte des Sports ganz leicht aktivieren.

Übung 1: Gleitzeit in Küche, Bad und Wohnzimmer

So geht die Übung:

Auf ein Bein stellen und dieses stabilisieren. Das Spielbein auf ein Blatt Papier stellen und mit dem Bein nach außen gleiten.

Wiederholung: zweimal 15-20 mal auf beiden Seiten

Vorteile dieser Übung:



Stabilität im Standbein

Durchblutung im Spielbein

Freudvolle Bewegung für den Alltag

Übung 2: Dehnung der Oberschenkel und Aufrichtung des Oberkörpers

So geht die Übung:

Auf ein Bein stellen und diese Position halten. Das andere Bein wird angewinkelt und mit der Hand am Sprunggelenk festgehalten. Knie bleiben parallel und das Bein wird nach hinten gezogen. Die Position wird 20-30 Sekunden gehalten, dann das Bein gewechselt

Vorteile dieser Übung:



Stabilität im Standbein

Flexibilität im Spielbein

Übung 3: Hüpfen und Springen auf der Stelle

So geht die Übung:

Morgens aufstehen oder einfach nur vom Tisch aufstehen und lockern die Muskeln, in dem wir uns zu einer tollen Musik einfach kurz bewegen. Am besten ein Lieblingslied dazu einlegen!

Vorteile der Übung:



Gute Laune und Motivation

Überall machbar

Im Studio: Stephan Müller, Sporttherapeuth