5-Minuten-Fitness: Einfaches Training für Brustwirbelsäule

per Mail teilen

Drei Übungen, die die obere Brustwirbelsäule mobilisieren und dadurch für eine aufrechtere und weniger schmerzhafte Haltung sorgen.

Übung 1: Der Fensterwischer

Ausführung im Sitzen.

So geht die Übung: Der rechte Arm bewegt sich bogenförmig über den Körper über eine Drehung nach hinten. Der Arm bleibt in einer Ebene, also als würde man neben einer Scheibe stehen und diese sauber machen wollen. Der linke Arm drückt gegen den linken Oberschenkel. Die beiden fixieren sich gegenseitig, sodass die Bewegung nicht aus dem Becken, sondern aus der Brustwirbelsäule kommt.

Wir wiederholen diese Bewegung 10 Mal.

Übung 2: Brustkorböffner

Ausführung im Sitzen.

So geht die Übung: Die rechte Hand liegt locker auf dem Hinterkopf. Nun wird versucht mit dem rechten Ellenbogen zum linken Knie zu kommen. Anschließend folgt die Gegenbewegung in die Aufrichtung. Der linke Arm drückt gegen den linken Oberschenkel. Die beiden fixieren sich gegenseitig, sodass die Bewegung nicht aus dem Becken, sondern aus der Brustwirbelsäule kommt.

Wir wiederholen diese Bewegung 10 Mal.

Übung 3: Mobilisation in die maximale Aufrichtung

Die Ausgangsposition ist kniend vor dem Stuhl oder stehend vor einem Stehtisch.

So geht die Übung: Die Ellenbogen liegen auf dem Stuhl / Tisch. Das Becken wird nach hinten geschoben, sodass es zu einer Streckung der Brustwirbelsäule kommt. Die Position kann gehalten werden, nach spätestens 3 Atemzügen gehen wir wieder in die Ausgangsposition zurück.

Wir wiederholen diese Bewegung 10 Mal.

Im Studio: Florian Michel, Physiotherapeut