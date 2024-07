5-Minuten-Fitness: Herzkreislauf-System im Sommer trainieren

Das Herz ist der wichtigste Muskel und seine Leistungsfähigkeit nimmt schon nach wenigen Wochen ab. Auch im Sommer sollten wir daher regelmäßig das Herzkreislauf-System trainieren.

Mit den drei Übungen von Kai Becker, die Sie auf 10-15 Minuten ausdehnen können, haben Sie schon viel getan. Am besten betten Sie sie für mehr Abwechslung z.B. in eine Walking-Einheit ein, so dass Sie insgesamt eine halbe Stunde trainieren. Denn grundsätzlich gilt: Einen Effekt für das Herzkreislauf-System bekommt man nur durch die Länge der Übungen.

1. Übung: Laufen auf der Stelle

So geht's: Auf der Stelle laufen und dabei die Arme locker mitschwingen lassen, wie beim Laufen. Wer mag kann mit der Höhe der Beinbewegung und der Geschwindigkeit die Übung anspruchsvoller machen.

Wirkung:



Die Übung bringt den Kreislauf in Schwung.

Sie fördert die Blutzirkulation und Sauerstoffversorgung.

2. Übung: Der V-Schritt

So geht's: Mit geschlossenen Füßen hinstellen. Dann mit vier Schritten ein V oder Dreiecke beschreiben. Dazu mit rechts einen Schritt nach vorne-rechts machen, den linken Fuß links außen positionieren und erst mit rechts, dann mit links wieder auf die Ausgangsposition zurück gehen. Je dynamischer und länger die Übung durchführt wird, umso effektiver ist sie.

Wirkung:



Die Übung bringt den Kreislauf in Schwung

Sie fördert die Blutzirkulation und Sauerstoffversorgung

3. Übung: Brustmuskel dynamisch dehnen

So geht´s: Etwas breiter als hüftbreit hinstellen und leicht in die Hocke gehen. Die Hände zu Fäusten ballen und die Arme ungefähr 90 Grad anwinkeln. Aus der leichten Hocke in den normalen Stand aufrichten und die rechte Faust schräg nach links schwingen (als ob ein Kinnhaken geschlagen wird) und dabei den Rumpf mitdrehen. Dann wieder in die leichte Hocke gehen und dieselbe Bewegung mit links durchführen. Je dynamischer und länger die Übung durchgeführt wird, umso effektiver ist sie.

Wirkung:



Der Oberkörper wird trainiert

Das Aufrichten aus der leichten Hocke trainiert die Oberschenkel

Die Übung bringt den Kreislauf in Schwung

Sie fördert die Blutzirkulation und Sauerstoffversorgung

Im Studio: Kai Becker, Physiotherapeut