Windspiel aus Perlmuttscheiben und Treibholz

Der Urlaub ist die perfekte Zeit um Erinnerungen zu sammeln – ob Muscheln am Strand, Treibholz am Ufer oder kleine Fundstücke aus der Natur. Diese Schätze lassen sich wunderbar in einem selbstgemachten Windspiel verewigen.

Material: Kathrin Jordan Perlmuttscheiben – Muschelkreisscheiben (Größe 5 cm)

Holzperlen Kathrin Jordan Federn

Juteschnur

Treibholz, Ast oder Holzringe für die Aufhängung

Schere

Muscheln oder Fundstücke aus der Natur mit Loch

Muster-Vorlage zum Bemalen der Perlmuttscheiben

Weißer Acrylstift

Anlegemilch

Blattgold

2 Pinsel Zum Ausdrucken Vorlage für die Perlmuttscheiben So geht's: 1. Im ersten Schritt werden die Perlmuttscheiben gestaltet. Perlmuttscheiben bemalen – hierzu die Vorlage ausdrucken und unter die Muschelscheibe legen. Sie ist leicht durchsichtig. Das gewünschte Motiv mit einem dünnen Acrylstift abzeichnen. Perlmuttschieben vergolden – hierzu die Anlegemilch dünn auf die Schreibe auftragen und austrocknen lassen. Wenn die Milch ausgetrocknet ist, wird sie durchsichtig. Die Oberfläche der Muschelscheibe ist nun leicht klebend. Ein Stück Blattgold-Papier auflegen und mit einem sauberen und trockenen Pinsel über die Fläche reiben. An der Stelle, wo kein Kleber aufgetragen wurde, haftet das Gold nicht und kann mit dem Pinsel einfach entfernt werden. Die vergoldeten Muschelscheiben gut trocknen lassen (Am besten nach Herstellerangabe der Anlegemilch.). 2. Mehrere Stücke der Juteschnur in der gewünschten Länge zuschneiden. Daran denken, dass das Windspiel verschiedene Höhen haben kann, um optisch ansprechender zu wirken. Nach und nach alle Fundstücke, Perlmuttscheiben und Perlen auffädeln. Für einen besseren Halt, kleine Knoten einbauen. Achtung: Damit das Windspiel später auch einen wundervollen Klang hat, die Perlmuttscheiben so auffädeln, dass sie versetzt, ein wenig auf gleicher Höhe sind und sich berühren können, wenn die einzelnen Fäden schwingen. DIY-Tipp: Durch Muscheln, Treibholz und andere Fundstücke mit einem dünnen Bohrer ein kleines Loch bohren, sodass die Juteschnur problemlos durchpasst. 3. Für die Leichtigkeit im Windspiel - die Federn einfach durch die Perlenlöcher stecken. Vor allem durch die letzten Perlen am Ende der Juteschnur. Ist der Kiel zu lang, mit einer Schere kürzen. 4. Zum Schluss alle Juteschnüre an ein Stück Holz, Treibholz oder Holzring anknoten. Eine längere Schnur an den beiden Enden des Treibholzes befestigen, um das Windspiel aufzuhängen. Das Windspiel an einem Ort aufhängen, wo es frei im Wind schwingen kann, z.B. auf dem Balkon oder im Garten an einem Baum. ACHTUNG: Das Windspiel ist nicht Wasserfest. Damit man länger eine Freude daran hat nicht im Regen hängen lassen. 5. Windspiel-Klang-Test – wie klingt es? Die Perlmutt-Scheiben sollten einen sanften, beruhigenden Klang erzeugen, der an die sanften Wellen des Meeres erinnert. Mit wenig Aufwand und Materialien lässt sich ein individuelles Windspiel gestalten, das nicht nur dekorativ, sondern auch klanglich verzaubert. Ob am Balkon oder im Garten – dieses DIY-Projekt bringt Urlaubsstimmung nach Hause. Im Studio: Kati Jordan, DIY-Workshop-Leiterin