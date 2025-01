Windlicht aus Kiefernnadeln

per Mail teilen

Noch ist es früh am Abend dunkel und kalt - wir brauchen also volle Gemütlichkeit! Waldpädagogin Miriam Becker macht aus Kiefernnadeln ein schimmerndes Windlicht.

Material:

Wasser

Bastelkleber (weiß oder transparent)

Kleines Gefäß, um den Kleber mit dem Wasser zu mischen

Pinsel

Kleine Schüssel

Frischhaltefolie Evtl. Wäscheklammern

Kosmetiktücher

Kiefernnadeln

So geht's:

1. In einem kleinen Gefäß Wasser (ca. 100 ml) mit einem Teelöffel Bastelkleber verrühren.

2. Die Schüssel mit der Frischhaltefolie auslegen. Die Folie evtl. mit Wäscheklammern am Rand fixieren

3. Ein Kosmetiktuch in die Schale legen. Wer möchte kann das Kosmetiktuch in seine einzelnen Lagen zerlegen. Dadurch entstehen weniger Falten.

4. Mit einem Pinsel das Kosmetiktuch vorsichtig mit der Wasser/Klebermischung einpinseln. Dann vorsichtig ein zweites Kosmetiktuch in die Schale legen und ebenfalls mit der Wasser/Klebermischung einpinseln.

5. Nun werden die Kiefernnadeln in der Schale verteilt und etwas an die Kosmetiktücher angedrückt. Die Nadeln sollte sich nicht so stark überlagern, da dies später zu Luftblasen im fertigen Windlicht führen kann.

6. Vorsichtig ein weiteres Kosmetiktuch auf die Kiefernnadeln legen und wieder mit der Wasser/Klebermischung bepinseln.

7. Das Windlicht ca. 12 Stunden gut durchtrocknen lassen und dann aus der Schale lösen. Zum Schluss die Frischhaltefolie abziehen.

ACHTUNG: Da das Windlicht leicht brennbar ist, sollten nur LED Teelichter verwendet werden.

Im Studio: Miriam Becker, Waldpädagogin