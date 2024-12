Spültuch mit Stern-Motiv stricken

Eine tolle Geschenkidee zu Weihnachten ist dieses Spültuch mit Stern-Motiv. Tanja Steinbachs Anleitung ist schnell und einfach gestrickt und auch für Anfänger geeignet.

Größe

etwa 19 x 19 cm groß

Material

Für ein Küchentuch benötigen Sie etwa 50 g Bio-Baumwollgarn in Wunschfarbe. Für die in der Sendung gezeigten Modelle wurde Landlust Baumwolle (100% Bio Baumwolle; Lauflänge: ca. 115 m / 50 g) von Lana Grossa in der Farbe 20 Fuchsia bzw. 18 Lachs verwendet. Hinweis: Der genaue Verbrauch liegt bei 21-23g, es können also 2 Tücher aus einem Knäuel angefertigt werden. Alternativ sind auch andere, unmercerisierte Baumwollgarne mit ähnlicher Lauflänge verwendbar wie bspw. die Garne „Cuor di Cotone 120“ von Gedifra oder „Essentials Organic Cotton DK“ von Rico.

Jacken- oder Rundstricknadel in Stärke Nr. 3,5 - 4 mm

Für die Variante mit Aufhänger noch zusätzlich 1-2 kurze Nadelspielnadeln in derselben Stärke

Vernähnadel, Schere, Maßband, evt. Maschenmarkierer

Maschenprobe

Kraus rechts mit Nadelstärke 3,5-4 mm entsprechen etwa 22 Maschen und 40 Reihen = 10 cm x 10 cm.

Grundanleitung

Kraus rechts

In Reihen, in Hin- und Rückreihen alle Maschen rechts stricken

Anleitung

41 Maschen anschlagen und zu Beginn über alle 41 Maschen 6 Reihen rechte Maschen stricken. Die erste Reihe nach dem Anschlag ist eine Rückreihe. Dann ab Reihe 1 der Strickschrift „Stern“ weiterarbeiten. 1x Reihe 1 -51 stricken, anschließend noch 5 Reihen kraus rechts über alle Maschen stricken (gleich Anzahl wie zu Beginn), dann alle Maschen gerade abketten.

Oder, alternativ für ein Spültuch mit Aufhänger:

Nach der letzten Hinreihe in der folgenden Rückreihe alle Maschen mit einem Kordelrand abketten. Dafür am Reihenbeginn auf eine der Nadelspielnadel 3 Maschen aufstricken, dann mit der 2. Nadelspielnadel * 2 Maschen rechts str, anschließend 2 Maschen rechts überzogen zusammenstricken, dafür die erste Masche wie zum rechts stricken abheben, die nächste Masche (= eine M der Abkettkante) rechts stricken, dann die abgehobene Masche überziehen! Nun die Nadelspielnadel nicht wenden, sondern die Nadel soweit durch die 3 Maschen zurückschieben, dass am rechten Ende der Nadel wieder weiter gestrickt werden kann. Den Arbeitsfaden an den Nadelanfang holen und wie ab * beschrieben stets wiederholen, dabei den Arbeitsfaden immer wieder fest anziehen, so das eine runde Kante entsteht. 10 Maschen vor Ende der Abkettkante einen kleinen Schlitz als Aufhänger einarbeiten. Dafür die nächsten beiden Maschen der Abkettkante (ohne diese zu stricken) wie zum Linksstricken abheben, und die erste der beiden Maschen über die zweite Masche ziehen, # eine weitere Masche von der linken Nadel wie zum Linkstricken abheben und wiederum die erste der beiden Maschen über die zweite Masche ziehen, ab # noch 4x wiederholen so dass insgesamt 6 Maschen abgekettet sind. Die letzte Masche wieder zurück auf die linke Nadel heben.

Nun über die 3 Maschen des Kordelrands 5 Reihen stricken, dafür ** die 3 Maschen des Kordelrands an das Nadelende zurückschieben (nicht wenden), den Faden hinter den Masche mitführen und wieder die 3 Maschen rechts stricken, ab ** stets wiederholen bis die Länge sich in etwa mit der Schlitzlänge / abgeketteten Maschen deckt. Die restlichen Maschen der Kante wieder wie zu Beginn mit dem Kordelrand abketten, am Reihenende den Faden abschneiden und durch die 3 Maschen fädeln, zusammenziehen.

Ausarbeitung

Alle Fäden vernähen, Tuch anfeuchten, spannen und trocknen lassen.

Tanjas Super-Easy-Tipp: Das Spültuch komplett, = über alle Maschen und Reihen kraus rechts stricken – ideal für Anfänger!

Die Anleitung mit Strickschrift zum Ausdrucken!

Im Studio: Tanja Steinbach, Textildesignerin