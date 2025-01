Deko-Schale aus lufttrocknendem Ton selber machen

per Mail teilen

Töpfern zuhause - geht das auch ohne Brennofen? Hobby-Designerin Stefanie Renk wollte es wissen und hat sich an selbsttrocknenden Ton herangewagt. Heraus kam eine tolle Deko-Schale!

Material:

Selbsttrocknender Ton

Wasser

Baumwolltuch

Holzbrett

Tonwerkzeug

Schwamm

Schüssel

Acrylfarbe

Pinsel

Tondicht

So geht’s:

1. Aus dem Ton Kugeln in unterschiedlichen Größen formen. Die Kugeln auf einem Baumwolltuch arrangieren und dabei nah aneinander legen. Ein weiteres Baumwolltuch drüber legen und mit einem Holzbrett zusammendrücken. So verbinden sich die einzelnen Kugeln miteinander.

2. Die obere Fläche glatt streichen. Hierzu etwas Wasser zu Hilfe nehmen. Anschließend das Ganze mit einem Schwämmchen ebnen.

3. Die Form vorsichtig mit dem Baumwolltuch in eine bereits bestehende Schale drücken. Die Schale nun mindestens drei Tage trocknen lassen, dann das Baumwolltuch abziehen und noch einmal einen Tag trocknen lassen.

4. Sollte die Schale während des Trockenvorgangs Risse entwickeln, können diese im Nachhinein noch mit einem Ton-Wassergemisch ausbessern werden. Wenn dies getrocknet ist, mit etwas Schleifpapier den überschüssigen Ton wegschleifen.

5. Anschließend mit Acrylfarbe eine weiße Grundierung lackieren. Und wieder gut durch trocknen lassen.

6. Danach die Schale innen und außen in einer beliebigen Farbe anmalen. Darauf achten, dass der Pinsel auch wirklich in die Zwischenräume geht.

7. Nun die Schale mit Tondicht versiegeln. Am besten etwas mehr davon in die Schale geben und ausschwenken. Das überschüssige Tondicht kann danach wieder in die Flasche zurückgefüllt werden. Mit einem Pinsel den Rest des Tondicht auf den Rändern verteilen und 6-10 Stunden trocknen lassen.

Schritt für Schritt zur Deko-Schale

Im Studio: Steffi Renk, Hobby-Designerin