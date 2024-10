Ein Musikinstrument erlernen: So gelingt es in jedem Alter

per Mail teilen

Aktives Musizieren, Singen und auch Musik hören wirkt sich positiv auf Körper, Geist und Seele aus. Um ein Instrument zu erlernen, ist es selten zu früh oder zu spät.

Worauf Sie bei der Wahl des Musikinstruments achten sollten:

Gefällt mir der Klang?

Welche körperlichen Voraussetzungen erfordert das Instrument?

Bringe ich ausreichend Fingerfertigkeit, Unabhängigkeit beider Hände bzw. von Händen und Füßen, Gehör und Atemkraft mit? Zahnstellung beachten bei Blasinstrumenten

Instrument erlernen: Wo kann ich Unterricht nehmen?

Musikunterricht gibt es an Musikschulen, in Kooperation mit Musikvereinen und auch als Privatunterricht - erkundigen Sie sich an Ihrem Wohnort.

Hier finden Sie



Gruppenunterricht ist günstiger als Einzelunterricht, Kosten ca. 50 Euro pro Monat, Erwachsene zahlen normalerweise mehr als Kinder.

Tipp: Vereinbaren Sie vor Vertragsabschluss eine Schnupperstunde und einen Probemonat.

Wie finde ich das richtige Musikinstrument?

Leihen Sie zunächst Ihr Musikinstrument aus statt es zu kaufen. Die Leihgebühr an Musikschulen beträgt ca. 12 bis 15 Euro pro Monat.

Für Kinder gibt es passend zur Körpergröße Instrumente in halber, Viertel - oder Achtelgröße. Kaufen Sie keine Spielzeuge, sondern richtige Instrumente und lassen Sie sich im Fachhandel und an Musikschulen beraten.

Tipp: Üben Sie besser 10 Minuten täglich als eine Stunde pro Woche. Empfohlen werden möglichst 30 Minuten täglich oder mehr.

Links zu musikalischen Angeboten

Informationen zur musikalischen Bildung im Alter gibt die Deutsche Gesellschaft für Musikgeragogik

Musiktherapeutische Angebote finden Sie über die Deutsche Gesellschaft für Musiktherapie

Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz bietet Musikerlebnisse für alle Altersklassen, z.B. für Kinder, Schulklassen und Erwachsene.

Expertin im Studio: Katrin Bleier, Musikschulleiterin