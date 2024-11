Lichthäuschen nähen

per Mail teilen

Wer liebt sie nicht, die Häuschen mit den schmucken Treppengiebeln, die noch heute in alten Stadtteilen zu bewundern sind? Die selbstgenähte Variante schafft nicht nur ein warmes Leuchten in der dunklen Jahreszeit, sie hilft auch dabei, altes Leinen neu zu verwerten.

SCHWIERIGKEITSGRAD: LEICHT

Größe

Häuschen 1: 13 cm x 16,5 cm x 7 cm

Häuschen 2: 11 cm x 17,5 cm x 7 cm

Häuschen 3: 11,5 cm x 13 cm x 7 cm

Die Angaben für die einzelnen Größen sind durch Schrägstriche getrennt.

Material

Leinen- oder Baumwollstoff in Weiß, 40 cm x 40 cm / 40 cm x 40 cm / 30 cm x 30 cm

stabile Bügeleinlage in Weiß, 40 cm x 40 cm / 40 cm x 40 cm / 30 cm x 30 cm

Zackenlitze in Weiß, 10 mm breit, 30 cm / 25 cm / 15 cm

Nähgarn in Weiß

Strasssteine zum Aufbügeln

festes Papier oder Pappe für die Schablonen

Trickmarker

batteriebetriebene LED-Lichterkette oder LED-Teelicht

einfaches Einmachglas, ø 8 cm, 8 cm hoch (optional)

Die Schnittmuster zum Ausdrucken

Nahtzugabe

Die Schnittteile ohne Nahtzugabe zuschneiden.

Zuschnitt

Die Schnittteile werden zunächst nur als kreuzform ausgeschnitten. Der Zuschnitt des treppenförmigen Giebels und der Fenster der Häuschen erfolgt während der Verarbeitung mithilfe einer Schnittschablone. Übertragen Sie dazu die Frontseite des Häuschens auf festes Papier oder Pappe und schneiden es aus.

Leinenstoff in Weiß

1x kreuzförmiger Zuschnitt

Bügeleinlage

1x kreuzförmiger Zuschnitt

Anleitung

1. Die Bügeleinlage passgenau auf die linke Stoffseite des Stoffzuschnitts bügeln.

2. Die Kontur des Treppengiebels und die Fensteröffnungen mit Schablone und Trickmarker auf den Stoff übertragen, aber noch nicht ausschneiden.

3. Den Giebel und die Fensteröffnungen mit eng eingestelltem Zickzackstich (Stichbreite 4 mm, Stichlänge 0,5 mm) nachnähen, dabei mittig über der Markierung nähen. Die oberen Kanten der Seitenteile und der Rückwand mit demselben Zickzackstich versäubern. Nahtanfänge und -enden jeweils mit einigen kurzen Geradstichen verriegeln.

4. Die Giebel und die Fensteröffnungen entlang der Zickzacknähte ausschneiden, dabei die Nähte nicht beschädigen.

5. Die Linien, an denen das Litzenband aufgenäht werden soll, mit Trickmarker auf die rechte Hausseite zeichnen.

6. Das Litzenband mittig mit Geradstich aufsteppen und die Strasssteine aufbügeln.

7. Die Seitenkanten des Häuschens rechts auf rechts heften und mit 7 mm Abstand zur Kante zusammensteppen. Nahtanfänge und -enden jeweils mit einigen kurzen Geradstichen verriegeln.

8. Die Nahtzugaben auf 3 mm zurückschneiden und das Häuschen auf rechts wenden.

9. Alle Kanten, auch die Falzlinien am Boden sorgfältig aufeinanderbügeln und die Seitenkanten nochmals von rechts knappkantig absteppen.

10. LED-Lichterkette oder LED-Teelicht nach Wunsch in dem Einmachglas platzieren und das Glas in das Häuschen stellen, alternativ die Beleuchtung ohne Glas in dem Häuschen platzieren.

Tipp Besonders schön sehen die Häuser aus, wenn das Glas an der Stelle der Fensteröffnungen mit Frost-Effekt-Farbe satiniert wird.

Im Studio: Laura Wilhelm, Textildesignerin