Knetseife selber machen

Knetseife ist ideal für Kinder und Erwachsene, um die Hände sauber zu halten und gleichzeitig kreative Fähigkeiten zu fördern. Lisa Vöhringer zeigt, wie daraus Erdbeeren und Zitronen geformt werden.

Material

ca. 80g Speisestärke

50g Duschgel (wer möchte, dass die Seifen nach der jeweiligen Frucht riechen, kann hier ein Duschgel mit Zitronen- oder Erdbeerduft verwenden oder ein neutrales Duschgel mit ätherischen Ölen der Früchte versehen)

Schüssel

Löffel

Waage

Handschuhe

Glas (um die fertigen Seifen luftdicht zu verschließen)

flüssige Lebensmittelfarbe in gelb, rot und grün

kleiner Pinsel

Ausstecher Zitrone

Backpapier

Zahnstocher

Mehl

Nudelholz

So geht's:

Erdbeer-Seife

1. 50g Duschgel in einer kleinen Schüssel abwiegen. Ein Duschgel nutzen, das einem vom Geruch gut gefällt, oder ein besonders neutral riechendes, wenn noch ätherische Öle zugegeben werden sollen.

2. Anschließend ca. 80g Speisestärke abwiegen und diese nach und nach zum Duschgel dazu geben. Alles mit dem Löffel zu einem Teig vermischen.

3. So lange mit den Händen durchkneten, bis die Masse knetartig wird.

TIPP: Falls die Konsistenz zu flüssig ist, ein wenig Speisestärke zugeben, falls zu trocken - noch etwas mehr Duschgel.

4. Nun die Knetseife für die Erdbeeren einfärben. Den größeren Teil der Masse in Rot, den kleineren in Grün. Dazu am besten flüssige Lebensmittelfarbe nutzen. Beim Verkneten unbedingt Handschuhe tragen, um das Einfärben der Hände zu vermeiden. Beim späteren Verarbeiten werden keine Handschuhe mehr benötigt.

5. Ein Stück der roten Knetseife abnehmen, kneten und zu einer Kugel formen. Anschließend diese in den Handflächen leicht andrücken und die untere Hälfte etwas spitzer formen. Etwas grüne Knetseife ausrollen und daraus die Blätter formen. Diese am oberen Teil der Erdbeere festdrücken.

6. Mit einem dünnen Rundholz oder einem Zahnstocher kann nun oben eine Vertiefung für den Stängel gesetzt werden. Aus grüner Knetmasse eine schmalen Stange rollen und im Loch platzieren - gut andrücken.

7. Zum Schluss noch die Samen an der Erdbeere darstellen, indem mit der Spitze des Zahnstochers leicht schräg in die Knetseife eingestochen wird.

Schritt für Schritt zur Knetseife in Erdbeerform

Zitronen-Seife

1. 50g Duschgel in einer kleinen Schüssel abwiegen. Ein Duschgel nutzen, das einem vom Geruch gut gefällt, oder ein besonders neutral riechendes, wenn noch ätherische Öle zugeben werden sollen.

2. Anschließend ca. 80g Speisestärke abwiegen und diese nach und nach zum Duschgel dazu geben. Alles mit dem Löffel zu einem Teig vermischen.

3. So lange mit den Händen durchkneten, bis die Masse knetartig wird. Falls die Konsistenz zu flüssig ist, ein wenig Speisestärke zugeben, falls zu trocken - noch etwas mehr Duschgel.

4. Um die Zitronen auszustechen, die Knetseife (in weiß oder gelb) auf einem bemehlten Untergrund z.B. einer Backmatte oder einem Backpapier ausrollen und darauf achten, dass der Teig nicht am Untergrund anhaftet. Daher immer mal wieder umdrehen beim Ausrollen. Des Weiteren darf nicht zu flach, sondern eher so dick wie möglich ausgerollt werden, da die Seifen dann weniger leicht brechen und man das Motiv besser eindrücken kann. Nun auch den Keksausstecher gut bemehlen und die erste Zitrone aus dem Teig ausstechen. Bleibt der Teig am Ausstecher kleben, war es nicht genug Mehl, dann nochmal neu ausrollen und darauf achten das Ausstecher und Teigoberfläche leicht mehlig sind. Das A und O für den Erfolg hier liegt wirklich beim Mehl!

5. Nun den restlichen Teig (ergibt ca. 5 Zitronen) verarbeiten und die fertigen Zitronen auf einem sauberen Backpapier beiseite legen.

6. Sobald alle Motive ausgestanzt sind, kann mit dem Bemalen begonnen werden. Hierfür wird ein dünner Pinsel und gelbe Lebensmittelfarbe benötigt. Einfach die gewünschten Stellen mit der gelben Farbe anmalen und die Seifen anschließend etwas trocknen lassen, ehe sie luftdicht verpackt werden.

Schritt für Schritt zur Knetseife in Zitronenform

AUFBEWAHRUNG UND HALTBARKEIT

Die fertigen Knetseifen-Stücke etwas trocknen und hart werden lassen – bevor sie luftdicht z.B. in einem Schraubglas neben dem Waschbecken aufbewahrt werden.

Die Knetseife wird mit der Zeit krümelig, daher sollte sie zeitnah verbraucht werden.

TIPP: Möglichst viele kleine Stücke anfertigen, - diese sind ideal für einen ausgiebigen Waschgang und durch die Farbe sieht man am bunten Schaum auf den Händen ganz genau, wo man noch waschen sollte – ein fruchtiger Waschspaß für Groß und Klein!

TIPPS:

Falls die Substanz zu flüssig ist, ein wenig Speisestärke zugeben, falls zu trocken - noch etwas mehr Duschgel.

Sowohl die Knetseife zum Verarbeiten, als auch die fertigen Stücke, luftdicht lagern!

Handschuhe beim Einfärben der Knetseife tragen, das schützt vor Hautverfärbungen

Flüssige Lebensmittelfarbe deckt und färbt besser.

Lieber viele kleine statt große Seifenstücke anfertigen!

Zeitnah verbrauchen, da die Seifen trocken und brüchig werden.

Mehl und ein Backpapier als Unterlage helfen beim Ausstechen filigraner Motive.

Im Studio: Lisa Vöhringer, Designerin