An Allerheiligen und Allerseelen gedenken Menschen der Heiligen und der Verstorbenen. Ein Symbol der Hoffnung und des ewigen Lebens ist ein immergrüner Kranz, der sich sehr persönlich gestalten lässt und ganz einfach zu machen ist.

Material:

Baumscheibe ca. 30 Zentimeter Durchmesser

4 Schrauben, ca. 8 Zentimeter lang

Akkubohrer-/schrauber

rankender Efeu, wilder Wein, Weide

Moos (gekauft) oder etwas Sackleinen

Pflanzerde

zum Anlass passende Pflanzen, zum Beispiel Christrose (symbolisiert Licht und Hoffnung) oder Mini-Thuja (immergrün, steht für ewiges Leben)

Blumenzwiebeln (symbolisieren neu erwachendes Leben)

weitere Pflanzen, zum Beispiel: Alpenveilchen, Rebhuhnbeere, Strauchveronika (Hebe)

kleines Windlicht oder klassische Grabkerze

optional: weitere Deko

So geht's

1. Schrauben in die Scheibe bohren (ringsum, ca. 3-4 Zentimeter vom Rand entfernt und alle im ca. im gleichen Abstand voneinander). Die Schrauben sollten stabil im Holz, dabei aber ca. 6 Zentimeter frei nach oben stehen. Sie dienen als Stütze für die Ranken.

2. Efeu, Wein, Weide als Kranz darauf binden. Dabei leicht um die Schrauben winden, so dass der Kranz kompakt wird und gut hält.

3. Mit (gekauftem) Moos oder altem Sackleinen den Kranz unterpolstern, damit er komplett mit der Scheibe abschließt und die Pflanzerde nicht herausfallen kann.

4. Pflanzerde einfüllen.

5. Den Innen-Kranz bepflanzen.

6. Das Windlicht dazu dekorieren.

Tipp: Mit passender Deko lässt sich der Efeukranz sehr persönlich gestalten.

So könnte beispielsweise ein Alpenveilchen in Gedenken an jemanden gepflanzt werden, der gerne Zeit in den Bergen verbrachte; oder für jemanden, der das Wasser sehr liebte, könnte beispielsweise eine kleine Wasserschale als Miniatur-Teich mit eingearbeitet werden.

Schritt für Schritt zur Holzscheibe mit Efeukranz, Kerze und Herbstpflanzen

Im Studio: Heike Boomgaarden, Gartenbauingenieurin