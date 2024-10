Herbstgirlande aus kleinen Trockensträußen

per Mail teilen

Die Herbststimmung mit ihren kräftigen Farben vermittelt das Gefühl von Ruhe und Gemütlichkeit. Diese selbstgemachte Herbstgirlande ist schnell gemacht und kostet so gut wie nichts.

Material:

Naturschnur, zum Beispiel Juteschnur

saisonale Naturmaterialien nach eigenem Geschmack (z.B. Hagebutten/Lavendelgrün/bunte Blätter/Beeren/ggf. Blüten etc.)

So geht's:

1. Juteschnur auf eine Länge von ca. 2 Metern schneiden.

2. Die Schnur in der Mitte falten - es ergibt sich somit eine doppelt gelegte Schnur von ca. 1 Meter Länge.

3. In das geschlossene Ende einen Knoten machen, so dass eine Schlaufe entsteht, an der die Girlande später aufgehängt werden kann.

4. Die Naturmaterialien nach Sorten ordnen und in Büschel bzw. kleine Sträuße von ca. 10 Zentimeter Länge und 2-3 Zentimeter Dicke fassen.

5. Die Büschel nacheinander vom Aufhänge-Knoten aus, also von oben nach unten und möglichst eng aneinander, ohne Zwischenräume, an die Juteschnur knoten. Dabei beide Schnüre bzw. Schnur-Teile verwenden. Am besten arbeitet es sich hier zu zweit, indem eine Person den Büschel auf den Knoten legt und die andere Person ihn festknotet. Wer alleine arbeitet, sollte die einzelnen Büschel erst mittig mit Draht fixieren und sie dann festknoten.

Tipp: Die Reihenfolge der Sorten wiederholen, das bringt optische Ruhe.

6. Die Büschel in unterschiedliche Richtungen ausrichten, so dass die Girlande einen dreidimensionalen Effekt bekommt.

7. Wer möchte, kann das Ganze zusätzlich mit Hagebutten, Beeren oder Eicheln verschönern. Mit Hilfe einer Heißklebepistole lassen diese sich problemlos anbringen.

8. Zum Schluss unten entweder einfach einen Knoten machen oder eine dekorative Quaste anbringen, zum Beispiel selbst gemacht aus der Juteschnur.

Die Girlande hat am Ende eine Gesamtlänge von ca. 40 Zentimetern.

Im Studio: Thomas Gröhbühl, Florist