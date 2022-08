Gehäkelte Lampions

Diese farbenfrohen Lampions sind eine tolle Deko für laue Sommerabende auf dem Balkon oder der Terrasse! Sie können in verschiedenen Größen gehäkelt werden. Tanja Steinbach zeigt wie!

Größe

Lampion Größe 1: 15 cm Durchmesser, ca 20 cm hoch

Lampion Größe 2: 20 cm Durchmesser, ca 22 cm hoch

Die abweichenden Angaben für Größe 1 und 2 befinden sich hintereinander durch Schrägstriche getrennt. Ist nur eine Angabe vorhanden, gilt diese für beide Größen.

Profi-Tipp Mit etwas Häkel-Erfahrung lassen sich auch andere Größen anfertigen. Achten Sie dabei darauf, dass die Maschenzahl durch 6 teilbar ist.

Material

100 g feines, umwickeltes Baumwollmischgarn mit bunten Noppen (55 % Baumwolle, 26 % Polyamid, 19 % Polyester mit einer Lauflänge von ca. 125 m/50 g) in Wunschfarbe.Verbrauchstipp: Für einen Lampion in Größe 1 wird etwa 70 g Garn benötigt, d.h. mit 150 g können gleich 2 gehäkelt werden!

Woll-Tipp Die Originalmodelle wurden aus „About Berlin Spotty“ in den Farben 4, 5 & 11 von Lana Grossa gehäkelt. Alternativ sind beispielsweise auch die Garne „Capri“ von Lana Grossa, „Carly“ von Lang Yarns, oder „Ibis“ von Katia Yarns verwendbar. Im Prinzip kann (fast) jedes Garn für die Häkel-Lampions eingesetzt werden, je filigraner das Garn, desto schöner die Optik. Ich empfehle stabile Garne mit einer Lauflänge von mindestens 125m auf 50g. Bitte beachten, dass der Garnverbrauch und die Maschenzahl je nach Material variieren kann.

Häkelnadel 3-3,5mm

Schere, Maßband, Vernähnadel

Je Lampion 2 Metallringe im gewünschten Durchmesser, = je ein Ring mit Kreuz und ein Ring ohne Kreuz, bspw. von Rayher

Nach Belieben 16 / 22 Glöckchen in Gold oder Silber mit 9mm Durchmesser

Häkelnadel 2,5mm zum Einhäkeln der Glöckchen

Maschenprobe:

Mit Häkelnadel 3-3,5 mm im Grundmuster entsprechen etwa 24 Maschen und 13 Runden = 10 x 10 cm.

Grundmaschen & -Muster

Grundmuster (Bogenmuster)

Felix Brunnbauer

In Runden, Maschenzahl teilbar durch 6

1. Runde: mit einer Anfangs-Luftmasche beginnen, 2 feste Maschen,* 3 Luftmaschen häkeln und damit 3 Maschen der Vorrunde übergehen, je 1 feste Masche in die nächsten 3 Maschen der Vorrunde, ab * stets wiederholen, enden mit 3 Luftmaschen häkeln und damit 3 Maschen der Vorrunde übergehen, 1 feste Masche in die nächste Masche der Vorrunde, die Runde mit einer Kettmasche in die 1. feste Masche beenden.

2. Runde: mit einer Anfangs-Luftmasche beginnen, 1 feste Masche,* 5 Stäbchen in den Luftmaschenbogen der Vorrunde häkeln, 1 feste Masche in die mittlere feste Masche des 3-er Blocks der Vorrunde häkeln, ab * stets wiederholen, enden mit 5 Stäbchen in den Luftmaschenbogen der Vorrunde häkeln, die Runde mit einer Kettmasche in die 1. feste Masche beenden.

3. Runde: mit 3 Anfangs-Luftmaschen beginnen, * je 1 feste Masche in das 2., 3. und 4. Stäbchen (= die mittleren 3 Stäbchen) der Vorrunde häkeln, 3 Luftmaschen häkeln und damit 3 Maschen der Vorrunde übergehen, ab * stets wiederholen, enden mit je 1 feste Masche in das 2., 3. und 4. Stäbchen (= die mittleren 3 Stäbchen) der Vorrunde häkeln, 2 Luftmaschen, die Runde mit einer Kettmasche in die 2. Anfangs-Luftmasche beenden.

4. Runde: mit 3 Anfangs-Luftmaschen beginnen, 2 Stäbchen in den kleinen Luftmaschenbogen zu Beginn der Vorrunde häkeln (unmittelbar neben den 3 Anfangs-Luftmaschen), 1 feste Masche in die mittlere feste Masche des 3-er Blocks der Vorrunde häkeln, * 5 Stäbchen in den Luftmaschenbogen der Vorrunde häkeln, 1 feste Masche in die mittlere feste Masche des 3-er Blocks der Vorrunde häkeln, ab * stets wiederholen, enden mit 2 Stäbchen in den kleinen Luftmaschenbogen am Ende der Vorrunde, die Runde mit einer Kettmasche in die 3. Anfangs-Luftmasche beenden.

5. Runde: mit 1 Anfangs-Luftmasche beginnen, je 1 feste Masche in die 3. Anfangs-Luftmasche der Vorrunde und das 1. Stäbchen häkeln, * 3 Luftmaschen häkeln und damit 3 Maschen der Vorrunde übergehen, je 1 feste Masche in das 2., 3. und 4. Stäbchen (= die mittleren 3 Stäbchen) der Vorrunde häkeln, ab * stets wiederholen, enden mit 1 feste Masche in das letzte Stäbchen der Vorrunde, die Runde mit einer Kettmasche in die 1. feste Masche beenden.

Zu Beginn 1x Runde 1-5 häkeln, anschließend die 2.-5 Runde stets wiederholen, nach einer 5. Runde Muster beenden.

Hinweis: Für das Häkelmuster & die Abschluss-Bordüre gibt es auch eine separate Häkelschrift!

Anleitung

Olaf Szczepaniak

Zu Beginn den Ring mit dem „Kreuz“ umhäkeln. Dafür den Faden anmaschen und den Ring mit 96 / 132 festen Maschen umhäkeln. Die Maschenzahl sollte durch 6 teilbar sein. Tipp: den Anfangsfaden dabei mit umhäkeln! Die Runde mit einer Kettmasche in die erste Masche schließen.

Nun in Runden im Bogenmuster weiterarbeiten.

Für die Lampions in Gr. 1 (15cm Durchmesser) 25 Runden im Grundmuster häkeln, = 1x Runde 1-5, dann 5x Runde 2-5 wiederholen. In etwa 20cm, nach einer 5. Runde enden.

Für die Lampions in Gr. 2 (20cm Durchmesser) 29 Runden im Grundmuster häkeln, = 1x Runde 1-5, dann 6x Runde 2-5 wiederholen. In etwa 22cm, nach einer 5. Runde enden.

Anschließend den 2. Metallring einarbeiten, dafür die Runde mit einer Anfangs-Luftmasche beginnen dann den Metallring (ohne Kreuz) mit festen Maschen umhäkeln, in jede Masche der Vorrunde eine feste Masche arbeiten, die Runde mit einer Kettmasche in die 1. feste Masche schließen.

Nun noch eine Abschluß-Bordüre anhäkeln:

1. Runde: mit einer Anfangs-Luftmasche beginnen, 1 feste Masche,* 2 Luftmaschen häkeln und damit 2 Maschen der Vorrunde übergehen, 1 feste Masche häkeln, 6 Luftmaschen häkeln und mit einer Kettmasche in die feste Masche zum Ring schließen, 2 Luftmaschen häkeln und damit 2 Maschen der Vorrunde übergehen, 1 feste Masche häkeln ab * stets wiederholen, dabei darauf achten, dass die festen Masche jeweils in der Mitte einer der 3. Gruppen der letzten 5. Runde liegt, die feste Masche mit dem zusätzlichen Luftmaschenring sollte über dem Luftmaschenbogen der 5. Runde liegen.

Enden mit 2 Luftmaschen häkeln und damit 2 Maschen der Vorrunde übergehen, die Runde mit einer Kettmasche in die 1. feste Masche beenden.

2. Runde: mit einer Anfangs-Luftmasche beginnen, 1 feste Masche,* 4x [1 Luftmasche, 1 Stäbchen] in Luftmaschenring der Vorrunde häkeln, 1 Pikot häkeln (Bitte Hinweis unten beachten, wenn Glöckchen eingearbeitet werden!) dafür 3 Luftmaschen häkeln, dann eine Kettmasche in die erste der 3 Luftmasche häkeln, 4x [1 Stäbchen, 1 Luftmasche] in Luftmaschenring der Vorrunde häkeln, 1 feste Masche auf die feste Masche der Vorrunde häkeln, ab * stets wiederholen, enden mit 4x [1 Luftmasche, 1 Stäbchen] in Luftmaschenring der Vorrunde häkeln, 1 Pikots häkeln, dafür 3 Luftmaschen häkeln, dann eine Kettmasche in die erste der 3 Luftmasche häkeln, 4x [1 Stäbchen1 Luftmasche] in Luftmaschenring der Vorrunde häkeln, die Runde mit einer Kettmasche in die 1. feste Masche beenden.

Hinweis zum Glöckchen einhäkeln: Felix Brunnbauer Wenn Glöckchen in die letzte Runde eingehäkelt werden sollen, nach der ersten Luftmasche für das Pikot die Nadelstärke wechseln (2,5mm bzw die Stärke wählen, welche zur Glöckchen-Öse passt), ein Glöckchen auf die Nadel setzten und mit der nächsten Luftmasche fixieren. Nach dem Pikot wieder die Nadelstäke wechseln.

Faden abschneiden, durch die letzte Masche ziehen und alle Fäden vernähen.

Im Studio: Tanja Steinbach, Textildesignerin