Gehäkelte Beutel-Tasche

Beutel-Taschen (Bucket Bags) sind zur Zeit überall in den unterschiedlichsten Ausführungen und Größen zu sehen. Tanja Steinbach zeigt, wie so ein Beutel ganz einfach gehäkelt wird.

Ganz individuell und nach persönlichem Geschmack können Tragegurte oder Ketten mit Karabinerhaken in der gewünschten Länge verwendet werden. Für das Zugband kommt entweder eine selbst gehäkelte Kordel oder ein Lederband zum Einsatz. Ein einfacher Baumwollbeutel bewahrt den Inhalt sicher auf.

Größe:

Umfang ca. 56-60 cm, 22-25 cm hoch (gemessen ab Boden, je nach Modellvariante)

Material:

Das Modell wird mit einem stabilen, mit einem glänzenden Faden dicht umwickelten Baumwollgarn gehäkelt. Für ein Modell benötigen Sie 300 – 400 g Garn.

Für die in der Sendung gezeigten Modelle wurde The Core (50 % Baumwolle, 50 % Polyester, Lauflänge: ca. 85 m / 100 g) von Lana Grossa in den Farben Terracotta (Farbe 16) oder Graugrün (Farbe 6) verwendet.

Alternativ sind auch andere, dickere und fest versponnene Garne wie bspw „Light Macramé“ von Katia. Auch stabile Bändchen- und Kordelgarne wie „Kordel Junior“ von Bobbiny sind möglich. Bitte beachten Sie, dass sich bei einer anderen Lauflänge & Garnstärke der Garnverbrauch und die Modellgröße verändern kann und die Nadelstärke ggf. angepasst werden muss.

Wollhäkelnadel Nr. 6 mm

Schere, Vernähnadel, Maßband

Evtl. 4 Maschenmarkierer oder Kontrastgarn als Markierung (MM)

Außerdem

Taschengurt mit Karabinerhaken (50 cm lang als Handtasche oder 110-120 cm lang als Schultergurt)

90 cm lange Kordel oder Lederband als Zugband

fertiger Baumwoll-Innenbeutel (25 x 30 cm) oder ein entsprechendes Stoffstück um den Beutel abzufüttern

Maschenprobe:

Mit Häkelnadel in Stärke 6 mm entsprechen 13 feste Maschen 13 Runden etwa 10 x 10 cm. Damit die Körbchen etwas Stand bekommen im Zweifel eher etwas fester häkeln.

Im Karreemuster entsprechen 14 Maschen x 12 Runden etwa 10 x 10 cm.

Grundtechniken

Luftmasche

Faden als Umschlag um die Häkelnadel legen und durch die Masche ziehen.

feste Masche

Mit der Häkelnadel an der entsprechenden Stelle von vorne nach hinten einstechen, Faden holen. Es liegen nun 2 Schlingen auf der Nadel. Nun alle beiden Schlingen zusammen abmaschen, dafür erneut den Faden holen und durch die zwei Schlingen ziehen.

Krebsmasche

Krebsmaschen sind rückwärts gehäkelte feste Maschen, dafür jeweils hinter der vorhergehenden Masche einstechen und wie gewohnt 1 feste Masche häkeln.

Karreemuster in Runden

Maschenzahl teilbar durch 3

1. Runde: Anfangs-Luftmasche, * 1 feste Masche in die Masche der Vorrunde häkeln, dann 2 . Luftmaschen, damit 1 Masche der Vorrunde übergehen, anschließend noch 1 feste Masche in die Masche der Vorrunde häkeln, ab * stets wiederholen, mit 1 Kettmasche zum Ring schließen

2. Runde: Nach der Anfangsluftmasche in jede Luftmaschenlücke der Vorrunde 3 feste Maschen häkeln, Runde mit 1 Kettmasche zum Ring schließen.

Die 1. und 2. Runde stets wiederholen.

Anleitung

Allgemein: Alle Runden mit 1 Luftmasche beginnen und mit 1 Kettmasche schließen. Beim Taschenbeutel bitte die separate Schritt-für-Schritt Anleitung für den „fast unsichtbaren“ Rundenübergang beachten.

Prinzip

Am Boden beginnen, dafür wie beschrieben das Häkeloval arbeiten, dann für den Taschenbeutel im Karreemuster in Runden weiterarbeiten.

Boden

Mit dem ovalen Boden beginnen, 18 Luftmaschen häkeln, dann wie folgt weiter arbeiten:

Tipp: Tanja Steinbach Für die Markierungen (MM) entweder einen Faden einlegen oder Maschenmarkierer zum öffnen verwenden.

1. Runde: Den Luftmaschenanschlag beidseitig umhäkeln, dabei in die 2. Luftmasche ab Nadel 2 feste Maschen häkeln, MM einlegen, in die folgenden 15 Luftmaschen je 1 feste Masche, vor der Anfangs-Luftmasche MM einlegen, in die Anfangs-Luftmasche 3 feste Maschen häkeln, MM einlegen. Weiter an der gegenüberliegenden Seite in die 15 folgenden Luftmaschen je 1 feste Masche, MM einlegen und am Rundenbeginn in die folgende Luftmasche noch 1 feste Masche häkeln. Die Runde mit 1 Kettmasche in die 1. feste Masche der Runde schließen, = 36 Maschen.

Beginn des ovalen Bodens, nach der 1. Runde mit Markierern.

Hinweis: Die MM werden nachfolgend nicht mehr erwähnt, diese kennzeichnen den Bereich vor bzw nach den Zunahmen – so muss weniger gezählt werden. Die Markierer von Runde zu Runde versetzen oder einfach einen Zählfaden einweben, also von Runde zu Runde mal vor, mal hinter die Arbeit legen. Die Markierungen am Ende herausnehmen bzw herausziehen.

2. Runde 1 Anfangs-Luftmasche, die ersten beiden Maschen verdoppeln, feste Maschen bis zum nächsten MM häkeln, die nächsten 3 festen Maschen der Vorrunde verdoppeln, feste Maschen bis zum nächsten MM häkeln, letzte Masche verdoppeln = 42 Maschen.

3. Runde: 1 Anfangs-Luftmasche, 2x [1 feste Masche, 1 Masche verdoppeln] dann feste Maschen bis zum nächsten MM häkeln, 3x [1 feste Masche, 1 Masche verdoppeln], feste Maschen bis zum nächsten MM häkeln, eine feste Masche, letzte Masche verdoppeln = 48 Maschen.

4. Runde:1 Anfangs-Luftmasche, 2x [2 feste Maschen, 1 Masche verdoppeln], dann feste Maschen bis zum nächsten MM häkeln, 3x [2 feste Maschen, 1 Masche verdoppeln], feste Maschen bis zum nächsten MM häkeln, zwei feste Maschen, letzte Masche verdoppeln = 54 Maschen.

5. Runde:1 Anfangs-Luftmasche, 2x [3 feste Maschen, 1 Masche verdoppeln], dann feste Maschen bis zum nächsten MM häkeln, 3x [3 feste Maschen, 1 Masche verdoppeln], feste Maschen bis zum nächsten MM häkeln, drei feste Maschen, letzte Masche verdoppeln = 60 Maschen.

6. Runde:1 Anfangs-Luftmasche, 2x [4 feste Maschen, 1 Masche verdoppeln], dann feste Maschen bis zum nächsten MM häkeln, 3x [4 feste Maschen, 1 Masche verdoppeln], feste Maschen bis zum nächsten MM häkeln, vier feste Maschen, letzte Masche verdoppeln = 66 Maschen.

7. Runde:1 Anfangs-Luftmasche, 2x [5 feste Maschen, 1 Masche verdoppeln], dann feste Maschen bis zum nächsten MM häkeln, 3x [5 feste Maschen, 1 Masche verdoppeln], feste Maschen bis zum nächsten MM häkeln, fünf feste Maschen, letzte Masche verdoppeln = 72 Maschen.

8. Runde:1 Anfangs-Luftmasche, 2x [6 feste Maschen, 1 Masche verdoppeln], dann feste Maschen bis zum nächsten MM häkeln, 3x [6 feste Maschen, 1 Masche verdoppeln], feste Maschen bis zum nächsten MM häkeln, sechs feste Maschen, letzte Masche verdoppeln = 78 Maschen.

Das Oval hat nun die Breite von etwa 12 cm und 23-24 cm Länge, = 78 Maschen.

Nun für die Bodenkante nach der Anfangs-Luftmasche in jede feste Masche der Vorrunde 1 feste Masche ins hintere, = halbe Abmaschglied der Vorrunde häkeln.

Noch 4 Runden feste Maschen für den unteren Teil des Taschenbeutels häkeln.

Hinweis: Für einen geraden, fast unsichtbaren Rundenübergang bitte die separate Schritt-für-Schritt Anleitung beachten!

Anschließend weiter im Karreemuster in Runden weiterarbeiten.

Das Karreemuster bildet eine schöne Struktur. Durch die dekorativen Öffnungen des Musters kann später die Kordel durchgefädelt werden.

Falls der Beutel mit einem etwas längeren Schultertragegurt (110-120 cm) getragen werden soll, empfehle ich einen etwas höheren Beutel. Dafür in etwa 26 cm Höhe ab Bodenkante gemessen, = nach 28 Runden im Karreemuster enden.

ODER:

Falls der Beutel mit einem kurzen Griff (50 cm) getragen werden soll, reicht ein niedriger Beutel aus. Dafür in etwa 21 cm Höhe ab Bodenkante gemessen, nach 22 Runden im Karreemuster enden.

Für beide Varianten:

Abschließend noch eine Runde Krebsmaschen häkeln, dabei jede 3. Masche überspringen, so dass die Kante etwas eingehalten wird. Faden abschneiden und durch die letzte Masche ziehen. Alle Fäden vernähen.

Taschenausarbeitung:

Als Verschluß eine etwa 90 cm lange Häkelkordel (siehe separate Anleitung) oder ein Lederband durch die Löcher der 2. oder 3. Musterreihe des Karreemusters (von der oberen Kante gezählt) fädeln. Dabei in der vorderen Mitte beginnen und jeweils 2-3 Mustersätze überspringen.

Die Kordelenden durch eine Lasche oder Kordelstopper fädeln und damit fixieren. Als Tragegurt bzw. Griff nach Belieben einen entsprechenden Artikel mit runden Karabinern an der Tasche einhaken.

Mein Tipp: Tanja Steinbach Füttern Sie die Tasche schnell und einfach mit einem fertigen Baumwollbeutel ab, dafür die Kordel des Baumwollbeutels Innen einfach mit dem Kordelzug auf 2 gegenüberliegenden Seiten mit erfassen!

Tanjas Anleitungen noch einmal zum Ausdrucken

Im Studio: Tanja Steinbach, Textildesignerin