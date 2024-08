per Mail teilen

Eine Gartenstele aus Treibholz ist ein echter Blickfang im Garten, Blumenbeet oder Blumenkübel. Man kann sie in vielen verschiedenen Formen und Größen gestalten und ganz nach Belieben dekorieren.

Material:

1 geeignetes Stück Treibholz (nicht zu morsch)

Schmale Drahtbürste, Schleifschwamm oder Schleifpapier oder Handschleifer

Schutzbrille, Schutzhandschuhe

Stab (z.B. Gewindestab aus dem Baumarkt, wird von unten in das Holz gesteckt)

Bohrmaschine, Holzbohrer für Schubladenknopf, Holzbohrer für Gewindestab

Dekomaterial (z.B. Schubladenknöpfe, Deko-Herzen, kleine Laternen, Lichterketten etc.)

So geht's:

1. Geeignetes Treibholz finden und gut trocknen lassen (am Besten in der Sonne)

2. Das Treibholz säubern.

Hierzu eignet sich z.B. eine schmale Drahtbürste, dabei werden zugleich lose Teile entfernt. Bei Bedarf das Holz etwas nachschleifen z.B. mit einem Schleifschwamm.

Tipp: Beim Säubern und schleifen des Treibholzes Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen (Holz kann splittern).

3. Das Loch für den Stab bohren

Das Loch für den Stab in den unteren Teil des Holzes bohren (mit dem Stab wird die Gartenstele in die Erde gesteckt). Voraussetzung ist, dass das Holz am unteren Teil dick genug ist.

Das Loch so bohren, dass der Stab anschließend zu etwa einem Drittel seiner Länge ins Holz gedreht werden kann. Der Bohrer sollte den Durchmesser des Stabes haben.

4. Das Loch für den Schubladenknopf bohren

Im gezeigten Objekt wird der Schubladenknopf mittig im oberen Drittel des Treibholzes befestigt. Dazu ein Loch mit einem Bohrer bohren, der den Durchmesser des Gewindes vom Schubladenknopf hat.

5. Den Schubladenknopf in das vorgebohrte Loch eindrehen.

6. Den Stab in das vorgebohrte Loch eindrehen

7. Die Gartenstele dekorieren.

Der Schubladenknopf kann nun als Hängevorrichtung für beliebige Deko genutzt werden.

Tipp: Man kann auch Lichterketten für den Außenbereich als Deko verwenden.

Im Studio: Esther Sackewitz, Künstlerin und Designerin