Dicke Socken im Colorblocking mit "Lettischem Zopf"

Kuschelige Socken, die auch noch selbst gestrickt sind, sind ein tolles Weihnachtsgeschenk. Strickexpertin Tanja Steinbach zeigt dicke Socken mit Colorblocking. Wer mag auch noch mit einem „Lettischem Zopf“.

Größe

Beschrieben für die Schuhgrößen 36/37, 38/39, 40/41 und 42/43. Mit etwas Erfahrung auch für alle anderen Sockengrößen mit Hilfe einer Sockengrößentabelle abwandelbar.

Material

Für ein Paar Socken in 6-fädiger Wolle werden - je nach gewählter Größe 80 – 110g – Sockengarn gewählt. Für die in der Sendung gezeigten Modelle werden 2 verschiedene Farben verwendet. Für Farbe 1, =breites Bündchen werden 20-30 g benötigt, von Farbe 2, = restliche Socke werden etwa 60-80 g verwendet. Sofern eine Lettische Zopfborte gestrickt wird, wird dafür noch ein Rest (5g) 6-fache Sockenwolle in Rot benötigt.

1 Knäuel Meilenweit 6-fach 150 g Spezial (80%Schurwolle, 20% Polyamid mit etwa 390 m Lauflänge auf 150g), in Natur meliert (Farbe 9228) = Farbe 1

1 Knäuel Meilenweit 6-fach 150 g Tweed (80%Schurwolle, 20% Polyamid mit etwa 390 m Lauflänge auf 150g), in Jeansblau meliert ( Farbe 9227) = Farbe 2

Farbe 9227) Für lettische Zopfborte: Rest (5 g) in Meilenweit 6-fach (80% Schurwolle, 20% Polyamid mit etwa 390 m Lauflänge auf 150g), in Rot (Fb. 8966)

Alternativ sind auch andere 6-fädigen Sockengarne wie bspw. Regia 6-fach von MEZ oder Admiral 6-fach von Schoppel Wollel für diese Anleitung einsetzbar

1 Nadelspiel Nr.3-4 mm, 15cm lang

Vernähnadel, Schere, Maßband

Maschenprobe

Mit Nadelstärke 3-4 mm im Rippenmuster entsprechen ungedehnt gemessen etwa 26 Maschen und etwa 38-40 Runden = 10 cm x 10 cm.

Hinweis Die Anleitung setzt die Grundkenntnisse des Sockenstrickens voraus. Ferse und Spitze können nach Wunsch gearbeitet werden. Für das vorgestellte Modell bitte die Jojo-Ferse und die Bandspitze verwendet

Grundstrickarten

Glatt rechts

Dafür in Runden jede Masche rechts stricken, in Reihen die Maschen in den Hinreihen rechts und in den Rückreihen links stricken.

Bündchenmuster

In Runden, gerade Maschenzahl

1. Runde: 1 Masche rechts, 1 Masche links im Wechsel

2. Runde: *1 Masche wie zum links stricken abheben, den Faden dabei hinter der Masche weiterführen, 1 Masche links, ab * stets wiederholen. 1.+ 2. Runde stets wiederholen.

Grundmuster

In Runden, gerade Maschenzahl

1.-2. Runde: 1 Masche rechts, 1 Masche links im Wechsel stricken

3. Runde: alle Maschen rechts

4. Runde: alle Maschen links

1.-4. Runde fortlaufend wiederholen

2-farbige lettische Zopfborte

1. Runde: 1 Masche rechts in Farbe Rot, 1 Masche rechts in Farbe 1 im Wechsel

2. Runde: Mit beiden Fäden vor der Arbeit liegend: im Prinzip wird immer 1 Masche links in Farbe Rot, 1 Masche links in Farbe 1 gestrickt, dabei ist wichtig, dass die Flottfäden immer in dieselbe Richtung gekreuzt werden, d.h.: * Faden in Farbe Rot über Faden in Farbe 1 legen, 1 Masche links in Rot, Faden in 1 über Faden in Rot legen, 1 Masche links in Farbe 1; ab * wiederholen bis zum Ende der Runde. Dabei werden beide Fäden ineinander verdreht. Dies nicht lösen, denn in Runde 3 wird es sich von selbst auseinanderdrehen, da dann immer in die Gegenrichtung gedreht wird.

3. Runde : Mit beiden Fäden vor der Arbeit liegend: im Prinzip wird wie in Runde 2 immer 1 Masche links in Farbe Rot, 1 Masche links in Farbe 1 gestrickt, dabei werden die Flottfäden wiederum immer in dieselbe Richtung gekreuzt, allerdings nun „anders herum“, * Faden in Farbe Rot unter dem Faden in Farbe 1 vorbei führen, 1 Masche links in Rot, Faden in Farbe 1 unter dem Faden in Rot vorbei führen, 1 M links in Farbe 1; ab * wiederholen bis zum Ende der Runde.

Rot am Ende der Runde abtrennen, den Faden in Farbe 1 wieder hinter die Arbeit legen und wie gewohnt bzw wie in der Anleitung beschrieben weiterstricken,

Anleitung Gr. 36/37 und 38/39. Die Angaben für Gr. 40/41 und 42/43 stehen sofern nicht speziell vermerkt nach dem Schrägstrich. Ist nur eine Angabe vorhanden gilt diese für alle Größen

Die Socken können wahlweise mit oder ohne "Lettischer Zopfborte" gestrickt werden.

48 / 52 Maschen in der 1. Farbe auf 4 Nadeln des Nadelspiels verteilt anschlagen, je Nadel 12 / 13 Maschen und zur Runde schließen. Der Rundenbeginn liegt in der hinteren Mitte. 2 Runden rechts stricken, dann 6 cm im Bündchenmuster, nach einer 1. Runde enden.

Falls keine "Lettische Zopfborte" gewünscht ist bei # weiterarbeiten, ansonsten über die nächsten 3 Runden wie "Lettische Zopfborte" beschrieben arbeiten. Farbe Rot und # Farbe 1 kann anschließend abgetrennt werden.

Nun mit der 2. Farbe weiterarbeiten, als Übergang 1 Runde rechts stricken.

Danach weiter 7-8 cm im Grundmuster stricken.

Da die Jojo-Ferse etwas kürzer ist als die herkömmliche Ferse, in etwa 14-15 cm Höhe ab Anschlag, über die je 12 /13 Maschen der 1. und 4. Nadel nun noch 4 Runden glatt rechts weiterarbeiten. Über die 24 / 26 Maschen der 2. und 3. Nadel das Grundmuster wie gewohnt fortsetzen.

Dann die Jojo-Ferse laut Grundanleitung glatt rechts arbeiten.

Danach den Fuß wie gewohnt stricken, dabei über 24 / 26 Maschen des Oberfußes das Grundmuster weiter arbeiten, über die 24 /26 Maschen der Sohle, = 1. und 4. Nadel glatt rechts stricken.

Wenn die Fußlänge bis zum Spitzenbeginn erreicht ist, das sind bei

Größe 36/37 ab der Fersenmitte etwa 18 cm

Größe 38/39 ab der Fersenmitte etwa 20 cm

Größe 40/41 ab der Fersenmitte etwa 21,5 cm

Größe 42/43 ab der Fersenmitte etwa 22,5 cm

über alle Maschen weiter glatt rechts und die Bandspitze nach der Grundanleitung arbeiten. Alle Fäden vernähen. Die 2. Socke gleich stricken.

Im Studio: Tanja Steinbach, Textildesignerin