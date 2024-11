Bauanleitung: Handy-, Tablet-, Buchhalter zum Aufhängen

per Mail teilen

Dieser praktische Halter für Bücher, Handys oder Tablets ist der perfekte Helfer, der in keiner Küche fehlen sollte. Mit dieser Anleitung können Sie ihn ganz einfach selber bauen!

Für die Herstellung der Halterung brauchen Sie keine elektrischen Werkzeuge. Nur für die Wandanbringung ist eine Bohrmaschine, Dübel etc. notwendig. Die Maße des Halters können frei gewählt werden, je nachdem welche Geräte oder Koch-/Backbücher sie damit festhalten wollen.

Achtung: Das Zusammenschieben des Halter in die Wandhalterung wird immer schwieriger je länger/breiter man die Halterung macht.

Hier eine Zeichnung mit der Darstellung, aus welchen Holzstücken der Halter zusammengesetzt ist.

Material

4 Vollholzleisten (6-9 mm stark), Länge ca. 12 cm

Breite Handy: ca. 10 cm.

Breite iPad: ca. 20 cm.

Durch das Aufeinanderleimen der Vollholzleisten erhält das Ganze später eine Gesamtstärke von ca. 12 – 18 mm.

Die Länge der Leiste ist abhängig vom Winkel, den die Geräte einnehmen sollen, wenn Sie sie in den Halter einstellen.

So geht's

Für den Handyhalter:

1. Eine Leiste bleibt völlig unverändert, auf ihr werden die anderen Teile aufgeleimt.

2. Auf der zweiten Leiste einen schrägen Schnitt mit der Japansäge nach ca. 2 cm setzen. Das kurze Stück direkt bündig auf die unveränderte Leiste vorne aufleimen.

3. Das zweite Stück der Leiste mit dem schrägen Schnitt, wird soweit nach hinten versetzt, wie die Dicke des Smartphones plus etwas Zugabe betragen. So kann das Gerät später leicht in den ergebenden Schlitz einsetzt werden.

4. Von dieser Leiste am hinteren geraden Teil noch einmal das Maß der Dicke der Holzleisten abschneiden. Diese gekürzte Leiste auf die unveränderte Leiste leimen.

Für den Wandhalterung:

1. Eine der Leisten bleibt unverändert und dient als Basis, um darauf die anderen Teile aufzuleimen.

2. Die zweite Leiste in zwei Stücke mit einem geraden, senkrechten Schnitt teilen. Die Länge der zwei Teile sollte, ca. 1/3 zu 2/3 betragen.

3. Das kurze Stück kann direkt auf die unveränderte Leiste bündig aufgeleimt werden.

4. Bei dem längeren verbleibenden Stück einen 45 Grad Schnitt setzen und somit ein kleines dreieckiges Stück absägen. Genau dieses Stück wird nun auf die Leisten der Handyhalterung hinten bündig aufgeleimt.

5. Dann die obere Leiste der Wandhalterung um die einfache Stärke der Holzleiste kürzen, damit sich auch bei der Wandhalterung ein Schlitz ergibt, in den Sie dann die Handyhalterung seitlich einschieben können. Die längere Leiste ebenfalls auf die Grundleiste bündig mit der hinteren Kante aufleimen.

Verwendung für Bücher:

Wenn die Halterung für eine Koch- oder Backbuch verwendet werden soll, dann benötigen Sie noch eine Holzleiste die in den Schlitz des Handyhalters passt und ca. 1,5 cm nach oben heraussteht. So kann das darauf abgestelltes Buch nicht herunterrutschen.

Im Studio: Ruben Keitel, Schreiner