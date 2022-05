Computer richtig runterfahren und weniger Energie verbrauchen

per Mail teilen

Ein PC verbraucht Strom, manchmal sogar wenn ich denke ihn ausgeschaltet zu haben. Mit welcher Einstellung spare ich am meisten?

Frau H. schrieb mir: Was ist der Unterschied wenn ich nur auf "Neu starten" drücke oder auf "Herunterfahren", etwas warte und dann wieder den Startknopf betätige?

Andreas antwortet:

Wenn es darum geht, den PC nach Gebrauch auszuschalten, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Im Ein-/Aus-Menü gibt es als obersten Punkt "Energie sparen“. Hier wird der aktuelle Zustand des Systems mit allen geöffneten Programmen in den Arbeitsspeicher geschrieben. Das ist eine Art Standby-Modus. Wenn Sie dann das System neu starten ist alles rasch da, so wie Sie es "verlassen" haben. Nachteil: Der Arbeitsspeicher muss mit Strom versorgt werden, sonst können Inhalte verloren gehen. Energie wird hier also nicht wirklich gespart. Und bei einem Laptop kann das den Akku leeren.

Viele haben als nächstes den Punkt "Ruhezustand". Das ist im Prinzip so wie oben, nur dass die Inhalte nicht in den Arbeitsspeicher geladen, sondern auf die Festplatte geschrieben werden. Hier merkt sich der Rechner alle offenen Fenster und geöffneten Programme. Der Start dauert etwas länger als beim "Energie sparen", weil die Inhalte von der Festplatte geladen werden. Dafür wird aber in diesem Zustand kein Strom verbraucht.

Dann gibt es den Punk "Herunterfahren". Hier werden alle Programme geschlossen, aber nicht alle Prozesse im System beendet, das ist quasi ein Ruhezustand "light". Je nach Einstellung im System wird auch noch die Maus und die Tastatur mit Strom versorgt. Wer bei den Energieoptionen in der Windows-Systemsteuerung den "Schnellstart" ausschaltet, fährt den Rechner vollständig herunter und es wird kein Strom mehr verbraucht. Auch bei einem "Neustart" wird alles geschlossen, alle Prozesse beendet und das System komplett neu geladen.

Wer seinen Rechner also nur kurz verlässt, kann "Energie sparen" wählen, statt ihn brummen zu lassen. Der "Ruhezustand" ist dann sinnvoll, wenn ich auch nach längerer Zeit genau an der selben Stelle weiter arbeiten möchte. Ansonsten gerne den Punkt "Herunterfahren" nehmen. Regelmäßig sollte der Rechner aber neu gestartet werden, damit Updates installiert werden und alle Prozesse im System wieder "frisch" sind.