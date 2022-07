Schmalspur trifft Normalspur - Zugbegegnung von Mansfelder Bergwerksbahn und Wipperliese

Wie bekommt man zwei besondere Züge bestmöglich in ein Bild? Thomas Fischer, Vereinsvorstand der Mansfelder Bergwerksbahn, der ältesten betriebsfähigen Schmalspurbahn Deutschlands, stellt sich dieser Herausforderung.

Für die Eisenbahn-Romantik will er seinen Infozug am 3.10.2020 so abpassen, dass er über die Brücke fährt, während ein modernisierter Esslinger Triebwagen, die sogenannte Wipperliese der Kreisbahn Mansfelder Land direkt unter ihm ist. Klappt es? Diesen Clip von Kirsten Ruppel haben wir im Rahmen von Dreharbeiten für eine neue Folge am 14.10.20 hier hochgeladen. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seit dem nicht aktualisiert.