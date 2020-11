Der Churchill-Pfeil

Eine Legende auf Schienen feiert 80. Geburtstag. 1939 wurde der sogenannte Churchill-Pfeil in Zürich der Öffentlichkeit vorgestellt.

Es handelt sich um einen elektrischen Triebzug, der wegen seiner aerodynamischen Form und knallroten Farbe überall sofort auffiel. Seine erste große Fahrt machte er 1946. Damals luden Schweizer Industrielle den Hobbymaler Winston Churchill zu Malferien am Genfer See ein.

Für seine legendäre Reise durch die Schweiz wurde Churchill dieser rote Salonzug zur Verfügung gestellt. Er besuchte u. a. Bern und Zürich, wo er von der Bevölkerung jubelnd begrüßt wurde. Am 19. September 1946 hielt Churchill in der Universität Zürich eine visionäre Rede, in der er die Errichtung einer Art Vereinigte Staaten von Europa forderte. Sein Schlüsselsatz: "Let Europe arise." - Lasst uns Europa errichten."

Der Zug hieß fortan Churchill-Pfeil und wurde für Ausflugs- und Sonderfahrten in der Schweiz verwendet, bis er 1979 einen Brandschaden erlitt und später zum Schrottwert verkauft wurde. 1996 kam das Fahrzeug zur Mittelthurgaubahn, wurde wieder in Betrieb gesetzt und verweilte dort bis zur Insolvenz der Firma. 2002 kam der Zug zurück zu den SBB, wo sich seither ein Team von sieben Lokführern um den Unterhalt des Zuges in der Servicehalle G der SBB in Zürich kümmert.

Der älteste Triebwagen im SBB Personenverkehr wird heute rund 50 bis 70 Mal pro Jahr eingesetzt und legt dabei 20.000 Kilometer zurück.

(ESD: 29.11.2019)