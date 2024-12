Zum Matterhorn mit der Zahnradbahn

per Mail teilen

In 30 Minuten in eine andere Welt – mit der Zahnradbahn zum Matterhorn und der Gletscherwelt des Wallis.

Seit 1898 ist das von Zermatt aus ganz bequem mit der ersten elektrischen Zahnradbahn der Schweiz möglich. Die Gornergratbahn macht die geheimnisvolle Welt des Hochgebirges rund ums Matterhorns jedermann zugänglich. Das Alpenpanorama vom mehr als 3.000 Meter hohen Gornergrat bietet einen atemberaubenden Blick auf die größte Touristenattraktion der Schweiz – dem Matterhorn.

Erhaben thront inmitten von 28 Viertausendern einer der bekanntesten Berge der Welt – das Matterhorn. Mit einer Höhe von 4.478 Meter ist das Matterhorn einer der höchsten Berge der Alpen. Der Touristenort Zermatt ist untrennbar mit dem Matterhorn verbunden. Mitte des 19. Jahrhunderts lösten die Engländer einen Run auf die Alpen aus. Edward Whymper war am 14. Juli 1865 der erste Mensch auf dem Matterhorn – damals eine Sensation, die Zermatt weltberühmt machte. Immer mehr Menschen wollten nun das Matterhorn sehen.

Wir erleben diese einzigartige Fahrt mit der Gornergratbahn durch die hochalpine Bergwelt Richtung Matterhorn. Wir sehen Murmeltiere und Steinböcke in ihrem natürlichen Lebensraum. Wir erleben am nahen Theodulgletscher aber auch, was der Klimawandel auf 3.500 Meter Höhe für einen Hüttenbesitzer bedeutet. Anschließend machen wir eine spektakuläre Fahrt mit dem Mountainbike über Gletschereis und Geröll knapp 2.000 Meter hinab nach Zermatt.

Ohne Gornergratbahn und den atemberaubenden Blick aufs Matterhorn wäre die Entwicklung Zermatts vom Kuhdorf zum internationalen Alpen-Hotspot nicht möglich gewesen.

(ESD: 13.12.2024)