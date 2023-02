Von Dublin nach Nordirland

per Mail teilen

Der Zug fährt über die Grenze, als gäbe es keine. Das geteilte Irland lässt sich zumindest mit der Eisenbahn als Ganzes erleben. Wir sind mit Intercity, Regionalzug und Dampfeisenbahn unterwegs.

So geht es von Dublin mit dem Intercity namens Enterprise nach Belfast. Unterwegs überqueren wir eindrucksvolle Viadukte und die Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland. In Belfast steigen wir in den Regionalzug um. Er bringt uns nach Whitehead, wo der Dampfzug mit Lok 131 der Railway Preservation Society auf uns wartet. Der irische Eisenbahn-Verein restauriert historische Schienenfahrzeuge und bringt sie regelmäßig auf die Strecke.

Auf der Reise treffen wir Menschen, die uns nachhaltig beeindrucken, wie den Chefingenieur von Irish Rail, der vom Brückenunglück in Malahide berichtet, den Juniorchef der letzten Leinenweberei in Nordirland, der über die Grenze zur Arbeit pendelt, und vor allem Noel Playfair, den Dampflokführer in Whitehead, für den der Job Berufung ist.

(ESD: 24.03.2023)