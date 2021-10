Die Biberbahn – Neubeginn zwischen Bodensee und Donau

Güterzug im Bahnhof Mengen. Mehrmals in der Woche fährt ein Güterzug die Werke der Firma Tegometall in Krauchenwies und Sauldorf an. Dem Güterverkehr ist es zu verdanken, dass die Strecke heute reaktiviert werden kann.

SWR Alexander Schweitzer

Bild in Detailansicht öffnen