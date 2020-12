Sogar in den engen, historischen Gassen in Richtung Prager Burg fahren die Straßenbahnen des öffentlichen Nahverkehrs. Das Auto können sie also ruhig in einem der Parkhäuser außerhalb des Zentrums abstellen, denn einen Parkplatz mitten in Prag zu ergattern, ist so gut wie unmöglich.

SWR Grit Merten

Bild in Detailansicht öffnen