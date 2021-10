Pinzgauer Lokalbahn - Totgesagte leben länger

Die schmalspurige Pinzgauer Lokalbahn fährt im Salzburger Land auf der 53 Kilometer langen Strecke zwischen Zell am See und Krimml. In absehbarer Zeit soll sogar ein Dampfschnellzug wieder regelmäßig an den Wochenenden unterwegs sein.

Sendung am Di. , 16.11.2021 14:40 Uhr, Eisenbahn-Romantik, SWR Fernsehen