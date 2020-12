Plandampf zwischen Odenwald und Hohenlohe vom 25. bis 29. Mai 2005, eine faszinierende Veranstaltung.

Der Traum von Dampfloks im planmäßigen Einsatz und die Erinnerung an diese Zeit müssen kein Traum bleiben, im Gegenteil: Manchmal finden sich Eisenbahn-Enthusiasten und die dazu gehörigen Fahrzeuge und schon gelingt der perfekte Sprung zurück. In eine Zeit, die man landläufig gern als gut und alt bezeichnet – das haben Ausflüge in die Welt der Erinnerung so an sich.

Wenn sich nun Erinnerung und Realität begegnen und der geneigte Betrachter sich verwundert die Augen reibt ob der Fahrzeuge, der Kulisse, der Atmosphäre und Momente plötzlich live und in Farbe erlebt, die er nur schwarz-weiß in Erinnerung hat, dann befindet er sich höchstwahrscheinlich beim Plandampf in Hohenlohe.

Die Faszination dieser Veranstaltung wirkt immer noch nach.

(ESD: 23.04.2006)