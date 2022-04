Die Böhmische Schweiz durchs Zugfenster

Direkt an der deutsch-tschechischen Grenze beginnt die Böhmische Schweiz. Wie auch die angrenzende Sächsische Schweiz, besticht der böhmische Teil durch eindrucksvolle Sandsteinformationen, die - sofern man nicht höhenängstlich ist - einen wunderschönen Blick ins Tal und auch auf die Bahnstrecke in Richtung Prag oder Dresden bieten. Manchmal entsteht der Eindruck, man schaue auf eine Modelleisenbahnplatte mit all den kleinen Häusern und Zügen in der Ferne, wie hier beim Ort Dolní Žleb (Niedergrund).

SWR Grit Merten

Bild in Detailansicht öffnen