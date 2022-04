Schatzkästlein 11 – Die Elektrische

per Mail teilen

Eisenbahn-Romantik beging im Jahr 2016 den 25. Geburtstag. Aus diesem Anlass soll eine kleine Reihe mit Filmarchiv-Schätzen an die Anfangszeiten der Erfolgssendung

erinnern.

In diesem Schatzkästlein dreht sich alles um die Stuttgarter Straßenbahn, lange bevor sie zu großen Teilen in den Untergrund der Stadt verlegt wurde. Präsentiert werden Filme aus den 1960er Jahren. Darin wird beispielsweise der 100.Geburtstag der Straßenbahn gefeiert, man erinnert sich an die Geschichte der "Zacke", ärgert sich aber auch über Fahrpreiserhöhungen.

Ein etwas "modernerer" Beitrag von 1978 beschäftigt sich mit der bevorstehenden Stilllegung der Überlandstraßenbahn Esslingen-Denkendorf.

(ESD: 13.01.2018)