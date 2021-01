per Mail teilen

Wir sind in einer Gegend, die normalerweise in unserer Nachrichtenwelt nicht auftaucht. Und wenn, dann häufig nur mit Katastrophen oder sonstigen Schreckensmeldungen – wir sind zu Gast in Pakistan.

Auch dort gibt es ein Eisenbahnnetz, was allerdings mit seinen gut 7.500 Kilometern nicht mit dem unsrigen vergleichbar ist. Die erste Eisenbahn in Pakistan fuhr im Jahr 1861. Noch heute gibt es regulären Dampfbetrieb auf Breitspur von 1.676 Millimetern.

Ein Eisenbahnfreund hat das Wagnis auf sich genommen hat, die Dampflokomotiven zu begleiten. Höhepunkt ist die Fahrt über den legendären Khyberpass.

