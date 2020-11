"Kinder sind Zukunft" – ist das Motto einer ARD-Themenwoche. Auch Eisenbahn-Romantik zeigt den kleinen und großen Kindern wie vielfältig das Thema Eisenbahn sein kann.

Wir zeigen das große Spektrum des Themas Eisenbahn aus Kindersicht. Für viele Kinder ist heute der ICE die Eisenbahn schlechthin. Doch in Kinderbüchern lebt sie noch, die gute alte Dampflokomotive. Was fasziniert Kinder daran? Warum arbeiten Jugendliche in ihrer Freizeit in Museumsbahn-Vereinen?

In der Kinderliteratur gibt es unzählige Geschichten rund um die Eisenbahn. Auch Eisenbahnlesungen für Kinder, wie am Eisenbahn-Sonntag in der Stadtbücherei Esslingen, sind ein Renner.

Wir zeigen den 15jährigen Dominik auf dem Gelände der GES in Kornwestheim. Am Samstag unserer Dreh-Arbeiten arbeitete er dort schon zum 115. Mal ehrenamtlich.

Es gibt auch heute noch für Kinder zahllose Möglichkeiten, sich mit der Eisenbahn zu beschäftigen. Sie helfen mit beim Betrieb von Parkeisenbahnen oder sind begeisterte Modelleisenbahner.

(ESD: 15.04.2007)