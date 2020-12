Ein Magazin der besonderen Art wird die Zuschauer in ganz unterschiedliche Bahnwelten entführen. Wie gehen nach Berlin, Augsburg und Panama.

Berliner Parkeisenbahn

Auf einer Spurweite von 600 mm rast die Pioniereisenbahn durch die Berliner Wuhlheide. In den vergangenen 50 Jahren war sie die Heimat von mehr als 5000 Jugendlichen. Man lernt sich in die Bahnwelt einzufinden und Verantwortung zu tragen. Pro Jahr werden 30 neue Jungen und Mädchen ausgebildet.

Bahnpark Augsburg

In Augsburgs Süden soll das ehemalige Bw in ein lebendiges Museum verwandelt werden. Für Konzerte und sonstige Veranstaltungen ein ideales Ambiente. Eine der treibenden Kräfte ist Markus Hehl. Seine Vision: Jede der 29 europäischen Bahngesellschaften soll hier, im Rundhaus Europa, eine Lokomotive ausstellen.

100 Jahre Amstetten-Gerstetten

Vor einhundert Jahren wurde die 20 km lange Nebenbahn-Strecke, beginnend am oberen Ende der Geislinger Steige über die Albhochfläche nach Gerstetten eröffnet. Gefeiert wurde das Lokalbahn-Jubiläum, 100 Jahre Amstetten-Gerstetten am 1. und 2. Juli 2006 mit einem aktivitätenreichen Volldampfwochenende.

Wohlfahrtsmarken 2006

Wir machen einen Besuch in der Bundesdruckerei in Berlin, in der nicht nur Geldscheine sondern auch Briefmarken gedruckt werden. Die nächste Neuerscheinung, die neuen Wohlfahrtsmarken mit Eisenbahnmotiven, kommen am 5. Oktober in den Verkauf.

CD Railroad Rhythms

Auch das Rundfunkorchester des SWR stand im Frühjahr buchstäblich unter Dampf. Im SWR-Studio Kaiserslautern wurde eine neue CD eingespielt, mit klassischer Eisenbahnmusik. Auf 14 Stücken rasen Züge und pfeifen Loks. Von Johann Strauss bis Artur Honegger, vom Kopenhagener Einsenbahn-Dampf-Galopp bis Pacific 231.

Panamakanal-Eisenbahn

Ein Schwerpunkt dieser Sendung ist die Eisenbahn, die den Panamakanal entlang fährt. Die Bahn wurde vor über 150 Jahren eröffnet, als an den Bau des Panamakanals noch keineswegs zu denken war.