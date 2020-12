Wir gehen zurück in die 60er-Jahre und vergleichen die Stellwerks-Probleme der Bundesbahn damals mit den Problemen der DB AG von heute, 40 Jahre später.

Diese Sendung führt zurück in die Zeiten, als die Filme noch in schwarz-weiß über die Bildschirme flimmerten. Eigentlich ist es noch gar nicht so lange her, andererseits scheinen Lichtjahre zwischen dem Damals und dem Heute zu liegen.

Damals, in den 60er Jahren gab es Probleme, die heute fast lächerlich anmuten. Zum Beispiel der beschrankte Bahnübergang, der immer geschlossen war, der nur auf fernmündlichen Zuruf geöffnet wurde.

Des weiteren wird auf Rationalisierungs-Probleme der Bundesbahn in dieser Zeit eingegangen, aber auch auf den Tag, als im Stuttgarter Hauptbahnhof das neue Stellwerk in Betrieb genommen wurde und anschließend sich das Chaos Bahn machte.

Wir zeigen aber auch, wie sich diese Themen vier Jahrzehnte später präsentieren.

(ESD: 02.07.2006)