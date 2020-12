Das Echtdampf-Hallentreffen ist das weltweit größte Dampftreffen in der Halle. Private Teilnehmer aus ganz Europa, Clubs und Vereine kommen um ihre faszinierenden Dampfmaschinen vorzuführen.

In dieser Magazinsendung werden zwei Schwerpunkte behandelt:



Zum einen feiern die Dampffreunde in Sinsheim den 10. Geburtstag des Hallenechtdampftreffens. Eine riesige Auswahl von Dampfmaschinen kann man dort drei Tage lang bewundern.

Dampfdinos in unterschiedlichen Maßstäben werden zu Lande, im Wasser und auf Bahngleisen Dampfwölkchen in den Hallenhimmel blasen.

Auch die Problematik einer möglichen Verlegung der Messe nach Stuttgart wird kurz angesprochen.

Der zweite Hauptteil der Sendung befasst sich mit den geplanten Kürzungen beim Nahverkehr. Was haben die Einsparungen der Bundes-Regierung für Auswirkungen? Hat der Zugverkehr auf dem flachen Lande eine Überlebenschance?

Auf diese Fragen sollen Antworten gefunden, aber auch Rettungs- und Einsparmöglichkeiten aufgezeigt werden.

(ESD: 12.02.2006)