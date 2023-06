Mit Dampf nach Delémont

Anlässlich der 250. Folge von Eisenbahn-Romantik haben wir eine Sonderfahrt nach Delemont im Schweizer Jura unternommen.

Unser Sonderzug fuhr in aller Herrgottsfrühe vom Stuttgarter Hauptbahnhof ab, gezogen von einer E10. Lokwechsel in Karlsruhe, nun donnerte 01 118 durch das Rheintal.In Basel übernahm ein Elefant unseren Zug.

La Rotonde - das älteste Bahnbetriebswerk der Schweiz

Kein Rüsseltier, sondern eine C 5/6, die größte noch in Betrieb befindliche Dampflok der SBB. Auch Krokodile treten in dieser Folge von Eisenbahn-Romantik auf. Ebenso die Spanisch-Brötli-Bahn, mit der vor 150 Jahren die Eisenbahn in der Schweiz ihren Lauf nahm. Weitere Geschichten erfahren wir in der Roton-de, dem historischen Lokschuppen des Betriebswerkes Delemont.

(ESD: 13.09.1997)