Im 19. Jahrhundert bauten die Briten in ihrer damaligen Kolonie Ceylon die Eisenbahn als Transportbahn, um Tee vom Hochland zum Hafen nach Colombo zu bringen. Heute nutzen hauptsächlich Einheimische und Touristen die sogenannte Main Line. Diese Strecke gilt als "eine der malerischsten in ganz Asien" und ist der Höhepunkt einer jeden Bahnreise in Sri Lanka...

Unsere Entdeckungsreise führt uns von der Hauptstadt Colombo hinauf ins Hochland nach Ella. Wir machen Halt in einem der größten Elefantenwaisenhäusern und schauen den Dickhäutern beim Baden zu. In der ehemaligen Hauptstadt des singhalesischen Königreiches Kandy besuchen wir den berühmten Zahntempel – er soll den linken oberen Eckzahn Buddhas beherbergen. Danach lassen wir uns in der UNESCO-Stadt noch von einer der berühmten Tanzdarbietungen unterhalten.

Der Zug schraubt sich nun durch riesige Teeplantagen das Hochland hinauf. Wir beobachten Teepflückerinnen bei ihrer anstrengenden Arbeit und lassen uns in einer der zahllosen Teefabriken erklären, woher das gute Aroma kommt. Auf einer Höhe von fast 1.900 Metern besuchen wir "little England", die Hill Station Nuwara Eliya ist die höchste Stadt Sri Lankas mit angenehmen Temperaturen. Eine Pferderennbahn und der feinste Golfclub Sri Lankas lassen hier die alte Kolonialzeit wiederauferstehen.

Auch an den Bahnhöfen findet man noch den kolonialen Charme, und zwar in Form des Zugsicherungssystems. Seit 1901 sorgt es unverändert dafür, dass es auf der 270 Kilometer langen Strecke keine Unfälle gibt. Wem die Strapazen in dieser Höhe nicht so gut bekommen, kann sich am Endpunkt der Reise in Ella durch den Besuch eines Spas wieder aufpäppeln lassen.



Die Fahrt auf der Main-Linie in Sri Lanka zählt zu den schönsten Eisenbahnreisen der Welt.

(ESD arte: 31.07.2015)