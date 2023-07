Eine Reise von Indien nach Nepal mit der Bahn gelingt nur bis zur Grenze zwischen den beiden Staaten.

Schon ein Jahr vor dem heftigen Erdbeben in Nepal im April und Mai 2015 ist die einzige grenzüberschreitende Personenzugverbindung stillgelegt worden – ein beschwerlicher Reiseumstand für die vielen Pilger, die die hinduistischen und buddhistischen Stätten von Nordostindien und Nepal besuchen wollen.

Während der Dreharbeiten des SWR-Teams im Herbst 2014 stand auf dem Plan der nepalesischen Regierung, die Strecke der Janakpur Railway von Schmalspur- auf Breitspurweite umzuspuren und generell das Eisenbahnnetz Nepals auszubauen. Ob dies auch nach der Katastrophe ausgeführt werden kann, ist ungewiss.

Die Eisenbahn-Romantik-Reise beginnt in Varanasi am heiligen Fluß Ganges und führt mit dem Zug bis ans Ende des indischen Schienenwegs im Grenzort Nautanwa. Per Jeep und Bus geht es weiter bis Kathmandu. Traurige Bilanz: Viele Orte, die wir in Nepal besucht haben, sind mittlerweile für immer zerstört.

(ESD: 14.11.2015)