Nachruf Ostra:

Unter dem Kürzel „Ostra" ist er in der Eisenbahnwelt bekannt geworden, als Echtdampfler, Modellbahner, Sammler, Tüftler, Schauspieler und Erzählgenie.

Am Sonntag, den 10. Dezember 2017 ist Otto Straznicky mit 95 Jahren verstorben.

Jahrzehntelang ist der gebürtige Wiener mit seiner 5"-Bahn in ganz Europa unterwegs gewesen, nebenbei hat er eine der größten Eisenbahnschilder- und Blechspielzeug-Sammlungen in Deutschland zusammengetragen. Sein ganzes Leben war bestimmt von der Eisenbahn.

Die Sendereihe ‚Eisenbahn-Romantik‘ hatte das große Glück, den umtriebigen Wahl-Rheinländer Ostra kennenzulernen und ihn in diesem Fernseh-Porträt mit seinen Schätzen und Erinnerungsstücken einem breiten Publikum vorzustellen – ein Leben „voller Dampf".

Seit Ende 2017 ist die Welt um ein Original und einen liebenswerten Menschen ärmer geworden. Wir trauern um ihn.