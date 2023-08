per Mail teilen

Der Film "Schwedenerz für deutsche Hochöfen" erzählt, wie schwedisches Erz aus Kiruna zu den Hüttenwerken an der Saar transportiert wird.



Wir zeigen den Transport auf der Schiene in Spezialwagen von Lappland nach Narvik, den Umschlag auf Erzfrachter, den Seetransport zum größten deutschen Erzhafen in Emden und den Weitertransport mit DB-Großraumzügen an die Saar.

Dieser DB-Film von 1964 bekam auf der Internationalen Verkehrsausstellung in München 1965 den 1. Preis.



(ESD 31.03.1993) Länge: 15 Minuten