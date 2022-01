KuK-Monarchie-Dampf-Express Teil 1

per Mail teilen

Die Eisenbahn-Romantik Reise führt über Wien nach Tschechien, in die Slowakei und wieder zurück nach Österreich. Insgesamt sind 11 verschiedene Dampfloks im Einsatz.

Die Eisenbahn-Romantik-Sonderfahrt in diesem Herbst erinnert an die Dampflok-Zeiten der K.u.K.-Monarchie. Die 10-tägige Reise führt über Wien nach Tschechien, in die Slowakei und wieder zurück nach Österreich. Insgesamt sind 11 verschiedene Dampflokomotiven vor dem Sonderzug im Einsatz.

Teil 1 beschäftigt sich hauptsächlich mit der großen Jubiläumsausstellung "175 Jahre Eisenbahn in Tschechien", die in der österreichisch-tschechischen Grenzstadt Břeclav (Lundenburg) stattfindet.

Das Motto der Veranstaltung lautet "Vom Dampf zum Railjet". Die Tschechische Staatsbahn ČD hat dafür ein umfangreiches Programm mit Ausstellungen von historischen und modernen Fahrzeugen zusammengestellt, mit diversen Kurz-Sonderfahrten und Modellbahnanlagen. Höhepunkt ist eine Dampflok-Parade im Lok-Depot von Břeclav.

(ESD: 05.12.2014)