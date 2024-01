Rhône-Express - vom Genfer See zum Matterhorn

per Mail teilen

Die spektakuläre Reise mit dem "Rhône-Express" führt vom Genfer See zum Matterhorn.

Am Rhône-Ausfluss in Genf besteigt der Fahrgast den Schaufelraddampfer "La Suisse", dessen Fahrt im mondänen Montreux endet.

Dem Rhônetal in Richtung Osten folgend, bringt die SBB den Zug nach Brig. Dort erwartet das Krokodil der BVZ Zermatt-Bahn seine Fahrgäste.

Dampflokomotive "Breithorn" auf dem Weg von Visp nach Zermatt SWR SWR -

Auf halbem Weg übernimmt die Dampflegende "Breithorn" den Zug und zieht ihn hinauf nach Zermatt. In Sichtweite des Matterhorns gibt es noch eine weitere Bahnattraktion: Die höchst gelegene Straßenbahn Europas - die Riffelalptram.