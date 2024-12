2016 feiert die beliebte SWR - Reihe "Eisenbahn-Romantik" ihren 25. Geburtstag. Die Filme dokumentieren die unterschiedlichsten Facetten aus der Welt der Eisenbahn.



Mit einem Film über die Sauschwänzle-Bahn hat es am 7. April 1991 begonnen.

Was als Pausenfüller begann, hat sich in den letzten 25 Jahren zu einer äußerst beliebten Sendereihe im SWR Fernsehen entwickelt.

Eisenbahn-Romantik zeigt die ganze Vielfalt der Eisenbahnwelt. Im Durchschnitt wird jede Folge von einer Million Zuschauern gesehen.

Das SWR Fernsehen feiert vom 22.-24. Juli 25 Jahre Eisenbahn-Romantik beim Sauschwänzlefest in Blumberg/Südschwarzwald

(siehe rechte Spalte: Infos und Tickets zum Sauschwänzle-Fest)

Neben zahlreichen Sonderfahrten zweier historischer Dampfzüge und der großen Filmpremiere am Freitagabend ist als weiteres Highlight der Erfinder der "Eisenbahn-Romantik", Hagen von Ortloff über das ganze Festwochenende vor Ort. Weiterhin sorgen am 22. Juli SWR3 Moderator und DJ Jochen Graf und über das ganze Wochenende vier Musikvereine für Feierstimmung im großen Festzelt. Als ein Jubiläums-Highlight fahren am Freitagmittag zwei Jubiläumsdampfzüge die Sauschwänzle-Strecke exklusiv mit 100 Gewinnern des SWR Fernsehen ab. Am Freitagabend feiert der 90-minütige Jubiläumsfilm "25 Jahre Eisenbahn-Romantik" exklusiv Premiere.



Das SWR Fernsehen hat 100 excluxive Tickets für den Fr. 22. Juli verlost. Die Gewinner fahren mit den Machern der Eisenbahn-Romantik im Jubiläumsdampfzug mit, kommen in den Genuss einer persönlichen Autogrammstunde und genießen die große Filmpremiere am Abend aus der 1. Reihe. (Einsendeschluß war der 15. Juli).

Am 23.07.16 bietet der Förderverein Schienenbus mit ihrem historischen Schienenbus ROTER FLITZER eine Fahrt zum Sauschwänzlefest - 25 Jahre SWR-Eisenbahn-Romantik an.

Außerdem produziert die Redaktion eine Reihe von Filmen in denen an die Höhepunkte der letzten 25 Jahre erinnert wird.

Das Programm unserer Festwochen im SWR Fernsehen:

Online sind wir stark:

www.eisenbahn-romantik.de

• Sendungsbegleitung und Archiv

• Monatlicher Programmkalender

• Monatlicher Newsletter/Programmhinweise an über 25.000 Abonnenten