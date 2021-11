Anton (Toni) Willmann

ist Sägewerker und leidenschaftlicher Dorfkneipenbesucher

Früher war alles anders. Toni konnte in der Fallersäge schalten und walten, wie er wollte und sein Pausenbierchen zu sich nehmen, wann immer der Durst ihn plagte. Seit Sophie die Säge gepachtet und somit nun das Sagen hat, muss Toni spuren. Durst hin, Pause her. Was Toni überhaupt nicht verknusen kann sind Sophies Launen, die sie nur zu gerne an ihm auslässt. In solchen Momenten ist Toni die Dienstvorschrift egal, denn es gibt immer einen Holzstapel, hinter dem er ein kleines Päuschen einlegen kann. Chefin hin, Laune her.